11. aslan aranıyor!

Sakatlıkları süren Alvaro Morata ve İsmail Jakobs'tan yoksun Galatasaray'da düz koşulara başlayan Yunus Akgün derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında tercih edeceği sistemi ve sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte dörtlü savunmaya dönme kararı alan ve derbide forma giyecek 10 oyuncusu belli olan sarı-kırmızılı takımda son durum...

CUESTA VE MERTENS KULÜBEYE

Teknik direktör Okan Buruk, iyi başlangıç yapamayan yeni transferi Carlos Cuesta'yı ve yorulan 10 numarası Dries Mertens'i kulübeye çekme kararı aldı. Fernando Muslera'nın önünde Frankowski-Sanchez- Abdülkerim-Eren Elmalı dörtlüsü görev yapacak. Orta saha merkezi Mario Lemina ile değişecek ve Lucas Torreira 8 numaraya, Gabriel Sara ofansif orta saha rolüne geçecek. Hücum hattında Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in yeri garanti. Teknik ekip, bu ikiliyi tamamlayacak oyuncu olarak Roland Sallai ve Ahmed Kutucu arasında seçim yapacak.