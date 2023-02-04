12 maçta Falcao’yu solladı

Ümraniye maçında iki kez yenik duruma düşen Galatasaray'ı dulbesiyle Mauro İcardi galibiyete taşıdı.Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 8 gol-5 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, Gomis dışında son yıllarda Galatasaray'da oynamış tüm forvetleri geride bıraktı. İcardi gibi önemli bir kariyere sahip Falcao, iki tam yıl geçirmesine rağmen bir sezonda maksimum 12 gollük skor katkısında bulunmuştu. Derbilere de damga vuran İcardi, Cimbom'un ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde ayrıca taht kurdu.maçınatam kadrohazırlananGalatasarayFlorya'dakampa girmeyecek.Bugeceyi evlerindegeçireceksarıkırmızılıfutbolcular,yarın sabahFlorya'dakahvaltıdabuluşacak.Yönetim,dev maçaözel 5 milyonTLprim belirledive takımıTrabzonsporgalibiyeti içinmotive etti.