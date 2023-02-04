12 maçta Falcao’yu solladı

8 gol ve 5 asist üreten tecrübeli isim, Falcao’nun bir sezonun toplamında yaptığı en fazla skor katkısını (12) geçti. Gomis hariç son yıllarda Cimbom’un en iyi forveti oldu
Ümraniye maçında iki kez yenik duruma düşen Galatasaray'ı dulbesiyle Mauro İcardi galibiyete taşıdı. Alanyaspor, Beşiktaş,Antalyaspor ve Ümraniyesporkarşılaşmalarında direkt 8 puana etkieden İcardi; Başakşehir, Fenerbahçe veGiresunspor'u da boş geçmedi. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 8 gol-5 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, Gomis dışında son yıllarda Galatasaray'da oynamış tüm forvetleri geride bıraktı. İcardi gibi önemli bir kariyere sahip Falcao, iki tam yıl geçirmesine rağmen bir sezonda maksimum 12 gollük skor katkısında bulunmuştu. Derbilere de damga vuran İcardi, Cimbom'un ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde ayrıca taht kurdu.
KAMP YOK, PRİM VAR
Trabzonspormaçınatam kadrohazırlananGalatasarayFlorya'dakampa girmeyecek.Bugeceyi evlerindegeçireceksarıkırmızılıfutbolcular,yarın sabahFlorya'dakahvaltıdabuluşacak.Yönetim,dev maçaözel 5 milyonTLprim belirledive takımıTrabzonsporgalibiyeti içinmotive etti.