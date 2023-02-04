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Giriş Tarihi: 4.2.2023

12 maçta Falcao’yu solladı

MEHMET ÖZCAN
12 maçta Falcao’yu solladı

8 gol ve 5 asist üreten tecrübeli isim, Falcao’nun bir sezonun toplamında yaptığı en fazla skor katkısını (12) geçti. Gomis hariç son yıllarda Cimbom’un en iyi forveti oldu

Ümraniye maçında iki kez yenik duruma düşen Galatasaray'ı dulbesiyle Mauro İcardi galibiyete taşıdı. Alanyaspor, Beşiktaş, Antalyaspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında direkt 8 puana etki eden İcardi; Başakşehir, Fenerbahçe ve Giresunspor'u da boş geçmedi. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 8 gol-5 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, Gomis dışında son yıllarda Galatasaray'da oynamış tüm forvetleri geride bıraktı. İcardi gibi önemli bir kariyere sahip Falcao, iki tam yıl geçirmesine rağmen bir sezonda maksimum 12 gollük skor katkısında bulunmuştu. Derbilere de damga vuran İcardi, Cimbom'un ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde ayrıca taht kurdu.

KAMP YOK, PRİM VAR
Trabzonspor maçına tam kadro hazırlanan Galatasaray Florya'da kampa girmeyecek. Bu geceyi evlerinde geçirecek sarıkırmızılı futbolcular, yarın sabah Florya'da kahvaltıda buluşacak. Yönetim, dev maça özel 5 milyon TL prim belirledi ve takımı Trabzonspor galibiyeti için motive etti.

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12 maçta Falcao’yu solladı
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