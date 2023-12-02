2 puan gitti 70 milyon geldi

Beraberlikten 29.3 milyon TL kazanan G.Saray, 10 bin bilet satışından da 40 milyon TL’lik gelirle nefes aldı
Manchester United maçında iki puan kaybeden Galatasaray, kasasını ise doldurdu. UEFA'dan 930bin Euro (29.3 milyon TL) beraberliködülü alan sarı-kırmızılıkulüp, 10 bine yakın bilet satışından ise 40 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu. Taraftarlar, fiyatları 900 TL ila 20 bin TL arasında değişen Manchester United maçı biletlerini tamamen tüketmişti. Birgünde 70 milyon TL'ye yakıngelir elde eden Galatasaray,bu sezon Şampiyonlar Ligisayesinde 31 milyonEuro kazandı. İkinci tura kalınması halinde 12.4 milyon Euro (390.6 milyon TL) daha sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek.
Haftanın golü Kerem'den
Anchester United karşısında attığı golle beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun sayısı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi. 2012-13 sezonunda Ronaldo'nunardından iç ve dış sahadaaynı sezonda M.United'agol atan ilk oyuncu olanKerem'in golünün takipçisiise G.Saray ağlarını sarsanBruno Fernandes oldu.