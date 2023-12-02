2 puan gitti 70 milyon geldi

Manchester United maçında iki puan kaybeden Galatasaray, kasasını ise doldurdu.10 bine yakın bilet satışından ise 40 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu. Taraftarlar, fiyatları 900 TL ila 20 bin TL arasında değişen Manchester United maçı biletlerini tamamen tüketmişti.İkinci tura kalınması halinde 12.4 milyon Euro (390.6 milyon TL) daha sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek.Anchester United karşısında attığı golle beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun sayısı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.