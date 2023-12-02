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Giriş Tarihi: 2.12.2023

2 puan gitti 70 milyon geldi

MEHMET ÖZCAN
2 puan gitti 70 milyon geldi

Beraberlikten 29.3 milyon TL kazanan G.Saray, 10 bin bilet satışından da 40 milyon TL’lik gelirle nefes aldı

Manchester United maçında iki puan kaybeden Galatasaray, kasasını ise doldurdu. UEFA'dan 930 bin Euro (29.3 milyon TL) beraberlik ödülü alan sarı-kırmızılı kulüp, 10 bine yakın bilet satışından ise 40 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu. Taraftarlar, fiyatları 900 TL ila 20 bin TL arasında değişen Manchester United maçı biletlerini tamamen tüketmişti. Bir günde 70 milyon TL'ye yakın gelir elde eden Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi sayesinde 31 milyon Euro kazandı. İkinci tura kalınması halinde 12.4 milyon Euro (390.6 milyon TL) daha sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek.

Haftanın golü Kerem'den
Anchester United karşısında attığı golle beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun sayısı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi. 2012- 13 sezonunda Ronaldo'nun ardından iç ve dış sahada aynı sezonda M.United'a gol atan ilk oyuncu olan Kerem'in golünün takipçisi ise G.Saray ağlarını sarsan Bruno Fernandes oldu.

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2 puan gitti 70 milyon geldi
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