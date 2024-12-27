20 milyonu veren Mikautadze’yi alır

LYON'UN mali olarak sorunlu bir dönemde olması nedeniyle yıldızlarına teklif yağarken G.Saray da Mikautadze için harekete geçti. Gürcü oyuncu, sarıkırmızılı takıma gelmeye sıcak bakarken, G.Saray cephesi 17 milyon Euro (622 milyon TL) ile kapıyı çaldı.Ancak kaynaklara göre Fransa kulübü, 20 milyon Euro'ya inmeye hazır. Bu arada, transferde stoper takviyesini listesinin üst sıralarına yazan sarı-kırmızılıların hedefi Skriniar.... Paris Saint Germain'de teknik direktör Luis Enrique'nin kadroda istemediği veonay verdiği oyuncu G.Saray ile her konuda anlaştı. Ancak bu transferde dikkat çeken nokta, Aslan'ın kasasından çıkacak ücret.Sarı-kırmızılılar ise satın alma bedelini düşük tutmak için sıkı pazarlık halinde.