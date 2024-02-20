2000 ruhu geri döndü

Futbolculuğu döneminde 4 sene üst üste lig şampiyonluğunu kazanan, bunu UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa ile taçlandıran Galatasaray'ın parçası olan Okan Buruk, teknik direktör olarak efsane takımın izinden gidiyor...Yarıştığı tüm kulvarlarda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray; lig, kupa ve Avrupa'da oynadığı son 10 resmi maçı kazandı.Bu sezon özelinde hedefi Süper Lig şampiyonluğu ve Avrupa Ligi'nde final olarak belirleyen 50 yaşındaki Okan Buruk, "Bir adanmışlık var. İnancımız var. İyi bir takımız. Şampiyonluğu çok istiyoruz." dedi. Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'dan sonra Berkan Kutlu'dan da joker yaratan Buruk, forma verdiği her oyuncudan katkı almasını biliyor.deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, sıradaki 5 lig maçı için İstanbul dışına gitmeyecek. RAMS Park'ta'la karşılaştıktan sonra Dolmabahçe'de Beşiktaş derbisine çıkacak sarı-kırmızılı takım, Rizespor'u ağırlayacak. Daha sonra Kasımpaşa'ya konuk olacak