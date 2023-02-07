200’er bin TL prim

LİDER Galatasaray 1-0 yenik başladığı Trabzonspor karşılaşmasını 2-1 kazanarak ligdeki galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Zirvede tek kalan sarı-kırmızılı takımda soyunma odasında büyük coşku vardı. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve oyuncuları kutlamaya geldi. Özbek'e Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur eşlik etti. İkili ilk önce Muslera'nın yanına giderek durumunu sordu.