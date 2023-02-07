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Giriş Tarihi: 7.2.2023

200’er bin TL prim

200’er bin TL prim
LİDER Galatasaray 1-0 yenik başladığı Trabzonspor karşılaşmasını 2-1 kazanarak ligdeki galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Zirvede tek kalan sarı-kırmızılı takımda soyunma odasında büyük coşku vardı. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve oyuncuları kutlamaya geldi. Özbek'e Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur eşlik etti. İkili ilk önce Muslera'nın yanına giderek durumunu sordu. "Kırık yok" cevabıyla rahatlayan Özbek, oyuncularına verdiği prim sözünü tuttu. Trabzonspor galibiyeti için A Takım kadrosunda yer alan her oyuncu, 200'er bin TL primle ödüllendirildi.

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