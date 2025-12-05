2025 için güçlü hedef

Sakat ve cezalı oyuncuların gölgesinde Kadıköy'e giden Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında 1-0 üstünlüğünü koruyamadı ancak zirvedeki yerini kaybetmedi. 1 puan farkla lider olan sarı-kırmızılılar, 15. haftanın açılışında ligin iddialı takımı Samsunspor'u RAMS Park'ta konuk edecek. Singo, Jakobs, Sallai, Eren ve Metehan'dan yoksun Galatasaray'da takıma dönen Yunus, Berkan ve Kaan henüz 90 dakika oynayacak seviyeye gelmedi. Teknik direktör Okan Buruk'un, ilk 11 için fazla alternatifi bulunmuyor. Buruk, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan takımında değişikliğe gitmeyi düşünmüyor.

ASLANTEPE DOLACAK

Samsunspor karşısında tek hedefi galibiyet olan sarı-kırmızılılar, Aslantepe'yi dolduracak taraftarına güveniyor. Okan Buruk, oyuncularını 3'te 3 yaparak ilk yarıyı zirvede bitirme hedefine motive etti. Cimbom, Samsunspor sonrası Antalya ve Kasımpaşa maçları ile 2025'i kapatacak.



CİMBOM'UN RAKİBİ ZORLU SAMSUNSPOR

GALATASARAY, lig ve Avrupa'da tarihi bir dönem geçiren Samsunspor'u konuk ediyor. Trabzon, F.Bahçe ve Beşiktaş ile berabere kalan Karadeniz ekibi, bir başka büyük takım G.Saray'a çelme takmaya çalışacak. Sarıkırmızılılar ise rakibine karşı son 8 lig maçını kazandı. G.Saray, salı günü Monaco sınavı öncesi sahadan moralli ayrılmak istiyor.