%20’yi ver barışalım

Bu sezon G.Saray adına en flaş çıkışı yapan isim olan Barış Alper Yılmaz için Avrupa'dan da teklifler artıyor.2000 doğumlu oyuncuya sezon sonunda Avrupa'dan cazip teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılırken, yönetim de harekete geçti.Bilindiği gibi Fenerbahçe, geçen sene Arda Güler'in transferinden yüzde 20'lik hakkınıkarşılığında Gençlerbirliği'nden almış ve bu sayede Real Madrid'e satışında 20 milyon Euro'nun tamamı sarı-lacivertli kulüpte kalmıştı.