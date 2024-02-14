%20’yi ver barışalım

Bu sezon G.Saray adına en flaş çıkışı yapan isim olan Barış Alper Yılmaz için Avrupa'dan da teklifler artıyor. Birçok bölgede görev yapan ve attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlayan Barış Alper'i İtalyan, İngiliz ve Alman kulüpleri listesine aldı.
2000 doğumlu oyuncuya sezon sonunda Avrupa'dan cazip teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılırken, yönetim de harekete geçti. Keçiörengücü, 2021 yazında 1.8 milyon Euro'ya Galatasaray'a sattığı Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi koymuştu. Sarıkırmızılılar, bu maddeyi kaldırmak için düğmeye bastı.
EN AZ 20 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Bilindiği gibi Fenerbahçe, geçen sene Arda Güler'in transferinden yüzde 20'lik hakkını 2.5 milyon Euro
karşılığında Gençlerbirliği'nden almış ve bu sayede Real Madrid'e satışında 20 milyon Euro'nun tamamı sarı-lacivertli kulüpte kalmıştı. Galatasaray cephesi de 20 milyon Euro üzerinde değer biçilen Barış Alper Yılmaz için benzer girişimde bulunacak ve Keçiörengücü ile anlaşmak için pazarlık yapacak.