23 günde 5. viteste!

Galatasaray'ı kasım ayı ortasındaki milli araya kadar birbirinden zorlu 5 maç bekliyor.Haftaya çarşamba günü Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u konuk edecek Galatasaray, 28 Ekim Pazartesi günü ezeli rakibi Beşiktaş ile Aslantepe'de karşılaşacak. Derbiden üç gün sonra Tottenham'ı ağırlayacak sarı-kırmızılılar, ligde bir haftayı bay geçecek ve RAMS Park'ta 10 Kasım'da oynanacak Samsunspor maçıyla milli araya girecek.Okan Buruk oyuncuyken üç günde bir maç oynayan bir düzenin içindeydi. Oyuncularının bu zorlu süreçten geçmesi için en doğru reçeteyi kendisi yazacaktır. Avrupa'da, ligde ve kupada G.Saray her zaman oynamaya adaydır, oyuncular da iyi dinlenip iyi beslenip iyi çalışarak bu zorlu fikstürün üstesinden gelmelidir. G.Saray'ın önündeki ilk 5 maç çok zorlu gözüküyor.Okan Buruk, planlamayı 5 maç-15 puan üzerine yapmalıdır. G.Saray'ın derin bir kadro olmamasına rağmen elindeki oyuncu kalitesi, tecrübesi ve becerisi bu 5 maçı kazanabilecek güce sahip. Sadece genç oyuncular fiziksel olarak değil ama zihinsel dağılmalar yaşayabilir. Okan Hoca gençlerin sıkıntısız süreç yaşamaları için takım içindeki tecrübelilerden destek almalarını sağlamalıdır. Yoğun iç saha trafiğinde iyi zemin avantaj sağlar.