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Giriş Tarihi: 29.10.2023

27 yıl sonra en iyisi

27 yıl sonra en iyisi

İlk 6 dış saha maçında 16 puan alan Aslan, 1996-97 sezonundaki başarısını yineledi

Bu sezon dış saha performansı ile alkışlanan G.Saray, dün aldığı 3 puanla kendi rekorunu da egale etti. Kayseri beraberliği sonrasında G.Antep, Başakşehir, İstanbulspor, Antalya ve Rize galibiyetleri ile birlikte sarıkırmızılılar dışarıda 16 puan aldı. Galatasaray, tarihinde ilk 6 deplasman maçında en yüksek puanı 1996-97 sezonunda Fatih Terim yönetiminde yine 16 puan ile elde etmişti. Okan Buruk'un talebeleri, dün gelen galibiyetle birlikte 16 puana ulaşıp şampiyonlukla biten 96-97 dönemindeki puana ulaştı.



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2023 senesinde 31 lig maçına çıkan G.Saray 83 puan topladı. 27 galibiyet-2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 2.67'lik maç başına puan ortalaması yakaladı. Lig tarihinde bir takvim yılında en yüksek puan ortalaması şu anda Galatasaray'da.

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27 yıl sonra en iyisi
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