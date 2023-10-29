27 yıl sonra en iyisi

İlk 6 dış saha maçında 16 puan alan Aslan, 1996-97 sezonundaki başarısını yineledi
Bu sezon dış saha performansı ile alkışlanan G.Saray, dün aldığı 3 puanla kendi rekorunu da egale etti. Kayseri beraberliği sonrasında G.Antep, Başakşehir,İstanbulspor, Antalya ve Rize galibiyetleri ile birlikte sarıkırmızılılar dışarıda 16 puan aldı. Galatasaray, tarihinde ilk 6 deplasman maçında en yüksek puanı 1996-97 sezonunda Fatih Terim yönetiminde yine 16 puan ile elde etmişti. OkanBuruk'un talebeleri, dün gelengalibiyetle birlikte 16 puana ulaşıpşampiyonlukla biten 96-97dönemindeki puana ulaştı.
REKORA DEVAM
2023 senesinde 31 lig maçına çıkan G.Saray 83 puan topladı. 27 galibiyet-2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 2.67'lik maç başına puan ortalaması yakaladı. Lig tarihinde bir takvim yılında en yüksek puan ortalaması şu anda Galatasaray'da.