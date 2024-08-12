3 geldi 3 yolda!

Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip;sorununu çözdü. Tete'den sonra bir başka yüksek maliyetli ve performans veremeyen yıldızı Wilfried Zaha'yı gönderen Aslan, transfer limitini açtı ve takviyeler için düğmeye bastı.Aston Villa'nın sol beki Digne'den sonuç alamayan G.Saray,ü yeterli bulmadığı için alternatif isimlere yöneldi.bu bölgeye fırsat transferi kovalıyor.Yönetim, Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiğive'ı ise satmayacak. Mevcut kadroya Avrupa'da başarı için üç takviye planlanıyor.sonuç alamayan Galatasaray'da sol bek için yeni bir isim gündeme geldi. İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Napoli'de forma giyen Portekizli sol bek Mario Rui'yi istiyor. Haberin detayında Napoli'nin,Galatasaray'ın bu ilgisinin, Rui'nin dikkatini çektiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 28 maça çıkan yetenekli isim 2 asist üretti.HATAYSPOR'U 2-1 yenerek yeni sezonda Süper Lig'e kaldığı yerden devam eden Galatasaray dünü izinli geçirdi. Sarıkırmızılı takım, bu akşam Florya'da toplanarak Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Yeni transfer Jelert bu hafta kadroda olacak.