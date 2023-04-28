3 ihtimalli formasyon

Çarşamba günü Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başlayan Galatasaray tam kadro. Barış Alper'in cezası bitti, affedilen Gomis takıma döndü,Teknik direktör Okan Buruk ise henüz Beşiktaş 11'ini belirlemedi. Buruk, antrenmanlarda derbiye yönelik üç farklı kadro denedi ve maç günü son kararını verecek. Beşiktaş'ın Redmond-Cenk Tosun-Aboubakar üçlüsünden oluşan formda hücum hattı, Galatasaray'ın savunmada değişiklik yapmasına neden olabilir.F.Bahçe ve Trabzon maçlarında solda oynayan Leo Dubois savunmanın solunda Adekugbe'ye tercih edilebilir. Fransız Dubois'in ilk 11'e girdiği denklemde +3 kuralında Abdülkerim ve Kerem dışındaki 3. yerlinin kim olacağı belirsizliğini koruyor.Karagümrük maçı öncesinde başlayan Gomis krizi, Fransız oyuncunun özür dilemesi ve affedilmesi ile sona erdi. Tecrübeli golcünün de takıma katılması ile birlikte sarı-kırmızılıların morali de düzelirken Aslan dün Florya'da taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı.Beşiktaş derbisi öncesinde Nef Stadyumu'nda taraftarına açık antrenman yapmayı planlayan Galatasaray bu organizasyondan vazgeçti. Fenerbahçe'nin de takılması bu kararda etkili oldu ve 6 puanlık puan farkını koruyan sarı-kırmızılı takım, panik yapmıyor ve strese girmeden Beşiktaş karşılaşmasına hazırlanıyor. Galatasaray daha önce Fatih Terim döneminde taraftara açık statta yaptığı idmanların ardından çıktığı Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerini kazanamamıştı.G.Saray, en son Okan Buruk'un forma giydiği dönemde 1992-93 sezonunda ligde hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı deplasmanda yendi. Kadıköy'de 3-0 gülen sarıkırmızılı takım, pazar günü Vodafone Park'ta kazanırsa, Okan Buruk hoca olarak 30 senelik seriye son verecek.