3 milyon €’luk olay

Trabzonspor, hücum hattına takviye için çalışmalarını sürdürürken maliyeti düşük ancak verimi yüksek isimler için masada…Ağırlıklı olarak santrfor olarak oynayan ancak her iki kanatta da görev alabilen genç oyuncu, bu sezonNorveç Televizyonu TV2'nin haberine göre; piyasa değeri 3 milyon Euro olan futbolcu için bordo- mavililer bu bedeli teklif etti ancak olumlu yanıt alamadı.nedeniyle Hatay maçındariske edilmeyen AbdülkadirÖmür,Çalışmalarını sürdüren oyuncunun kasıkbölgesindeki ağrılarının önemli oranda geçtiği ve birhayli hırslı olduğu öğrenildi.