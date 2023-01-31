3 milyon €’luk olay

Molde, 23 yaşındaki hücum oyuncusuna gelen bu öneriyi reddetti. Fırtına, bonus maddeleriyle tekrar kapıyı çalacak
Trabzonspor, hücum hattına takviye için çalışmalarını sürdürürken maliyeti düşük ancak verimi yüksek isimler için masada… Fırtına, Norveç ekibi Moldeforması giyen 23 yaşındakiOla Brynhildsen içinNorveç basınının iddiasınagöre resmi teklifiniyaptı. Ağırlıklı olarak santrfor olarak oynayan ancak her iki kanatta da görev alabilen genç oyuncu, bu sezon Molde ile 11maça çıkarken5 gol atıp 3 defada asist katkısısağladı. Norveç Televizyonu TV2'nin haberine göre; piyasa değeri 3 milyon Euro olan futbolcu için bordo- mavililer bu bedeli teklif etti ancak olumlu yanıt alamadı. Trabzonspor yönetimininbonus maddeleri ileyeni bir teklifyapacağıda iddiaedildi.
BRUNO PERES3 HAFTA YOK! Sakatlığınedeniyle Hatay maçındariske edilmeyen AbdülkadirÖmür, Antalya maçıyla ilk 11'e geri dönüyor.Çalışmalarını sürdüren oyuncunun kasıkbölgesindeki ağrılarının önemli oranda geçtiği ve birhayli hırslı olduğu öğrenildi. Öte yandan Bruno Peres'insağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildi.Oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.