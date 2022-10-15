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Giriş Tarihi: 15.10.2022

30 puanlık maraton başlıyor

MEHMET ÖZCAN
30 puanlık maraton başlıyor

Büyük turnuvaya kadar 6 maç yapacak Aslan, kupada turlayıp ligde 13 puan toplayarak ligin zirvesine çıkmak istiyor

G.Saray, Dünya Kupası arasına kadar 29 gün içinde 6 maç oynayacak. Teknik heyetin tek hedefi ise 5'i lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası (Kastamonu) karşılaşmalarından en az kayıpla ayrılmak. Ligde Kayseri, Alanya, Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir müsabakalarına çıkacak sarı-kırmızılar, burada 1 beraberlik opsiyonu da koydu. 17 puana sahip G.Saray'da hedef, 5 maçta alacağı 4 galibiyet- 1 beraberlikle Dünya Kupası arasına 30 puanla zirvede girmek.

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30 puanlık maraton başlıyor
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