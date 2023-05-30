30 senelik rüya

Sarı-kırmızılı ekipte futbolcu olarak ilk şampiyonluğunu 30 yıl önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşayan 49 yaşındaki teknik adam, aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor
Galatasaraylıların aylardır beklediği şampiyonluk için son 90 dakika… Lider sarı-kırmızılı takım deplasmanda Ankaragücü karşısında büyük zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. Kenetlenen futbolcular, galibiyetten başka bir seçeneği akıllarından bile geçirmiyor. "Mayıslarbizimdir" sloganıyla taraftarını havaya sokan sarı-kırmızılı ekipte bu mücadelenin teknik direktör Okan Burukiçin de çok ayrı birönemi bulunuyor.
AYAĞI KIRIK OLDUĞU İÇİN OYNAMADI
Genç çalıştırıcı, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı. O gün ayağı kırıkolduğu için kadroda olmayan Okan Buruk,bu kez Aslan'ın hocası olarak Ankara'daşampiyonluğa ulaşmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.
ASLAN'IN KOZU İCARDI
LİGDE 3 haftadır attığı gollerle G.Saray'ı taşıyan Mauro İcardi, sırasıyla Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor karşısında skoru belirlemişti. Son 3 maçta kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü deplasmanında 1 numarası Muslera ve golcüsü İcardi'ye güveniyor. Ligde 19 golü bulunan Arjantinli, hücumda Kerem'le müthiş bir uyum yakaladı.
KUTLAMA DERBİDE YAPILACAK Galatasaray, Ankara'da şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kutlama yapmayacak. Bunun iki nedeni var. İlki; Ankaragücü maçından sonra Florya'ya dönüşün gece 3'ü bulacak olması... İkincisi ise kutlamaların 4 Haziran'daki Fenerbahçe derbisine saklanmak istenmesi. Sarıkırmızılı yönetim, Nef Stadı'nda ezeli rakibi ile oynayacağı karşılaşma öncesi düzenlenecek özel koreografiler eşliğinde taraftarıyla zaferin tadını çıkaracak.
TAM KADRO ANKARA'DA
GALATASARAY, şampiyonluk maçı için Ankara'ya tam kadro gitti. Teknik heyet flaş bir karar alarak cezalı Nicolo Zaniolo'yu da kafiyele dahil etti. Bu arada sarı-kırmızılıekipte Mauro İcardi,Dries Mertens, KeremAktürkoğlu, Sergio Oliveira,Rashica ve Fredrik Midtsjösarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisini kaçıracak.