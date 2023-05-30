30 senelik rüya

Galatasaraylıların aylardır beklediği şampiyonluk için son 90 dakika… Lider sarı-kırmızılı takım deplasmanda Ankaragücü karşısında büyük zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. Kenetlenen futbolcular, galibiyetten başka bir seçeneği akıllarından bile geçirmiyor.sloganıyla taraftarını havaya sokan sarı-kırmızılı ekipte bu mücadeleninGenç çalıştırıcı, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı.Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.3 haftadır attığı gollerle G.Saray'ı taşıyan Mauro İcardi, sırasıyla Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor karşısında skoru belirlemişti. Son 3 maçta kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü deplasmanında 1 numarası Muslera ve golcüsü İcardi'ye güveniyor. Ligde 19 golü bulunan Arjantinli, hücumda Kerem'le müthiş bir uyum yakaladı., Ankara'da şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kutlama yapmayacak. Bunun iki nedeni var. İlki; Ankaragücü maçından sonra Florya'ya dönüşün gece 3'ü bulacak olması... İkincisi ise kutlamaların 4 Haziran'daki Fenerbahçe derbisine saklanmak istenmesi. Sarıkırmızılı yönetim, Nef Stadı'nda ezeli rakibi ile oynayacağı karşılaşma öncesi düzenlenecek özel koreografiler eşliğinde taraftarıyla zaferin tadını çıkaracak.GALATASARAY, şampiyonluk maçı için Ankara'ya tam kadro gitti. Teknik heyet flaş bir karar alarak cezalı Nicolo Zaniolo'yu da kafiyele dahil etti.Bu futbolcular, kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisini kaçıracak.