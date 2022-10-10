3’lü operasyon

Okan Buruk, Kayseri maçında 3 farklı hamle yapmaya hazırlanıyor. Kerem'i kulübeye alıp, Rashica'ya şans verecek olan G.Saray Teknik Direktörü, Kazımcan'ı sol bekte kullanacak. Mauro İcardi de formayı Bafetimbi Gomis'ten alacak
Geçen hafta Adana Demirspor ile berabere kalan Galatasaray'ın gol yollarında çektiği sıkıntı, teknik direktör Okan Buruk'u değişikliğe itti. 48 yaşındakiçalıştırıcı, iki puan kaybeden takımındailk 11'de en az 3 yenilik yapmaya kararverdi. İşte detaylar...
KEREM KULÜBEYE RASHİCA SAHAYA
Formsuz Kerem, Kayseri deplasmanında yedek kulübesine çekiliyor. Kerem'in yerine Kosovalıyıldız Milot Rashica görev yapacak. Rashica ve Yunus antrenmanlarda sürekli kanat değişerek oynuyor.
SOL BEK ARTIK KAZIMCAN'A EMANET
Rashica'nın takıma girmesi için Yunus ve Abdülkerim dışında bir yerli isim daha ilk 11'de olmalı. Teknik heyet, çözümü sol bekte buldu. Van Aanholt ve Leo Dubois yerine yerli oyuncuları deneyen Okan Buruk, savunmanınsolunda KazımcanKarataş'ta ısrar ediyor.
MAURO İCARDİ İLK 11'DE
Forvette ise forma artık Mauroİcardi'nin... Gomis'i hamleoyuncusu olarak kullanacak Buruk,Kayserispor maçında Arjantinli'yi11'e koyacak.