3’lü operasyon

Geçen hafta Adana Demirspor ile berabere kalan Galatasaray'ın gol yollarında çektiği sıkıntı, teknik direktör Okan Buruk'u değişikliğe ittiFormsuz Kerem, Kayseri deplasmanında yedek kulübesine çekiliyor. Kerem'in yerine. Rashica ve Yunus antrenmanlarda sürekli kanat değişerek oynuyor.Rashica'nın takıma girmesi için Yunus ve Abdülkerim dışında bir yerli isim daha ilk 11'de olmalı. Teknik heyet, çözümü sol bekte buldu. Van Aanholt ve Leo Dubois yerine yerli oyuncuları deneyen Okan Buruk,Forvette ise formaGomis'i hamleoyuncusu olarak kullanacak Buruk,Kayserispor maçında Arjantinli'yi11'e koyacak.