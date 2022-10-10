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Giriş Tarihi: 10.10.2022

3’lü operasyon

MEHMET ÖZCAN
3’lü operasyon

Okan Buruk, Kayseri maçında 3 farklı hamle yapmaya hazırlanıyor. Kerem'i kulübeye alıp, Rashica'ya şans verecek olan G.Saray Teknik Direktörü, Kazımcan'ı sol bekte kullanacak. Mauro İcardi de formayı Bafetimbi Gomis'ten alacak

Geçen hafta Adana Demirspor ile berabere kalan Galatasaray'ın gol yollarında çektiği sıkıntı, teknik direktör Okan Buruk'u değişikliğe itti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, iki puan kaybeden takımında ilk 11'de en az 3 yenilik yapmaya karar verdi. İşte detaylar...

KEREM KULÜBEYE RASHİCA SAHAYA
Formsuz Kerem, Kayseri deplasmanında yedek kulübesine çekiliyor. Kerem'in yerine Kosovalı yıldız Milot Rashica görev yapacak. Rashica ve Yunus antrenmanlarda sürekli kanat değişerek oynuyor.

SOL BEK ARTIK KAZIMCAN'A EMANET
Rashica'nın takıma girmesi için Yunus ve Abdülkerim dışında bir yerli isim daha ilk 11'de olmalı. Teknik heyet, çözümü sol bekte buldu. Van Aanholt ve Leo Dubois yerine yerli oyuncuları deneyen Okan Buruk, savunmanın solunda Kazımcan Karataş'ta ısrar ediyor.

MAURO İCARDİ İLK 11'DE
Forvette ise forma artık Mauro İcardi'nin... Gomis'i hamle oyuncusu olarak kullanacak Buruk, Kayserispor maçında Arjantinli'yi 11'e koyacak.

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3’lü operasyon
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