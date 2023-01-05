4 forma 8 aday

Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle derbi havasına giren Galatasaray'da 3 eksik var.sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Cezalı oyuncusu kalmayan ve Mauro İcardi'ye kavuşan sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe 11'i henüz netleşmedi. Kadıköy'de kaledesağ bektestoperdeveorta sahadahücum hattındave'in ilk 11'deki yerleri garanti. 7 ismin dışında 4 formaya 8 aday var.Sol bekteorta sahadasol açıktave forvettearasında rekabet yaşanıyor. +3 yerli tercihi belirsizliğini koruyor.SEZON başında Seferovic ve İcardi alınınca 3. forvet durumuna düşen Bafetimbi Gomis, performansı ile37 yaşındaki forvet, bu sezon 7. golüne imza atarken takıma kazandırdığı puanlarla birlikte. Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldız, sarı-kırmızılı kulüp kariyerinde toplam 74 maçı geride bırakırken 50 gol atıp 9 defa da asist katkısı sağladı.Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Belçika 3.Lig takımı Olympique Charleroi'ya yatırım yaptı. Belçika'daki genç yetenekler, bu iş birliği sayesinde sarı-kırmızılı kulübe kazandırılacak ve Galatasaray'da şans bulamayan gençlere de kiralık olarak Avrupa deneyimi fırsatı sunulacak.