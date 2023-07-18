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Giriş Tarihi: 18.7.2023

40 sene sonra akıllarına geldi!

40 sene sonra akıllarına geldi!

Özbek, TFF’yi bombardımana tutmaya devam etti: “40 sene kimsenin aklına gelmemiş, 40 sene sonra ‘Ya bu konuya da bir bakalım’ deniyor. Böyle mantık olur mu? İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırırmış”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada '1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kararı' alan TFF'yi yine topa tuttu. Özbek şunları söyledi: "40 sene kimsenin aklına gelmemiş, 40 sene sonra 'Ya bu konuya da bir bakalım' deniyor. Böyle bir mantık olabilir mi? İflas eden tüccarlar, eski defterleri karıştırırmış. Galatasaray olarak bu kararı kınıyoruz. Federasyonun şapkasını önüne koyup tekrar düşünmesi gerekiyor. Demek ki yarın da bu federasyonun aldığı kararları tartışacağız. Bunun sonu gelmez. Geçmiş federasyonların aldığı kararlar, yok sayılıyor. Bazılarının gönlünü yapmak için federasyon karar almaz. Yeniden bir kaotik ortam oluşması için ellerinden geleni yapıyorlar. Elbette bu saçmalığın peşinde olacağız ancak bütün enerjimizi buraya yöneltmeyeceğiz."

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40 sene sonra akıllarına geldi!
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