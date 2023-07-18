40 sene sonra akıllarına geldi!

Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada '1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kararı' alan TFF'yi yine topa tuttu. Özbek şunları söyledi: "İflas eden tüccarlar, eski defterleri karıştırırmış. Galatasaray olarak bu kararı kınıyoruz. Federasyonun şapkasını önüne koyup tekrar düşünmesi gerekiyor.Bazılarının gönlünü yapmak için federasyon karar almaz. Yeniden bir kaotik ortam oluşması için ellerinden geleni yapıyorlar. Elbette bu saçmalığın peşinde olacağız ancak bütün enerjimizi buraya yöneltmeyeceğiz."