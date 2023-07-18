40 sene sonra akıllarına geldi!

Özbek, TFF’yi bombardımana tutmaya devam etti: “40 sene kimsenin aklına gelmemiş, 40 sene sonra ‘Ya bu konuya da bir bakalım’ deniyor. Böyle mantık olur mu? İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırırmış”
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada '1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kararı' alan TFF'yi yine topa tuttu. Özbek şunları söyledi: "40 sene kimsenin aklına gelmemiş,40 sene sonra 'Ya bu konuya da birbakalım' deniyor. Böyle bir mantık olabilirmi? İflas eden tüccarlar, eski defterleri karıştırırmış. Galatasaray olarak bu kararı kınıyoruz. Federasyonun şapkasını önüne koyup tekrar düşünmesi gerekiyor. Demek ki yarında bu federasyonun aldığıkararları tartışacağız.Bunun sonu gelmez. Geçmişfederasyonların aldığı kararlar,yok sayılıyor. Bazılarının gönlünü yapmak için federasyon karar almaz. Yeniden bir kaotik ortam oluşması için ellerinden geleni yapıyorlar. Elbette bu saçmalığın peşinde olacağız ancak bütün enerjimizi buraya yöneltmeyeceğiz."