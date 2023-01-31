45 dakika şartı!

Galatasaray'ın cumartesi gecesi büyük bir sürprize imza atarak İstanbul'a getirdiği Kaan Ayhan, dün resmi sözleşmeyi imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki savunma oyuncusununaçıklarken, sözleşmeye satın alma opsiyonu da koyulduğunu duyurdu.Satın alma opsiyonu 2 milyon 800 bin Euro olan oyuncunun, yarım sezonda kazanacağı garanti ücret ise 9.5 milyon TL... Opsiyonunun devreye girmesi için de Kaan'ın, Galatasaray'daen az 8'inde, minimum 45'er dakika forma giymesi gerekiyor. Eğer bu şartlar oluşur ve Aslan, tecrübeli futbolcuyu bonservisiyle alırsa opsiyon maddesindekiDaha önce Schalke 04, Frankfurt ve Düsseldorf'ta ter döken Kaan, artık Galatasaray için mücadele edecek.Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, parçalı formayı giyip imzayı attı. Tecrübeli savunmacı, "Çok, inanılmaz mutluyum. Epeydir Kaan Ayhan haberleri okuyorduk. Nihayet geldim, bugünü bekliyordum. İnşallah çok büyük başarılara hep beraber imza atarız.ifadelerini kullandı.