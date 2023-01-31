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Giriş Tarihi: 31.1.2023

45 dakika şartı!

ÇAĞDAŞ HALICI
45 dakika şartı!

Galatasaray’ın Sassuolo’dan kiraladığı 28 yaşındaki oyuncu, ligde kalan 16 maçın 8’inde en az 45’er dakika forma giyerse 2.8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devreye girecek

Galatasaray'ın cumartesi gecesi büyük bir sürprize imza atarak İstanbul'a getirdiği Kaan Ayhan, dün resmi sözleşmeyi imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını açıklarken, sözleşmeye satın alma opsiyonu da koyulduğunu duyurdu. Galatasaray, bu transfer için İtalyan kulübü Sassuolo'ya 400 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.



YARIM SEZONLUK MAAŞI 9.5 MİLYON TL
Satın alma opsiyonu 2 milyon 800 bin Euro olan oyuncunun, yarım sezonda kazanacağı garanti ücret ise 9.5 milyon TL... Opsiyonunun devreye girmesi için de Kaan'ın, Galatasaray'da kalan 16 Süper Lig karşılaşmasının en az 8'inde, minimum 45'er dakika forma giymesi gerekiyor. Eğer bu şartlar oluşur ve Aslan, tecrübeli futbolcuyu bonservisiyle alırsa opsiyon maddesindeki 2.8 milyon Euro, iki eşit taksitte Sassuolo'ya ödenecek. Daha önce Schalke 04, Frankfurt ve Düsseldorf'ta ter döken Kaan, artık Galatasaray için mücadele edecek.

'NİHAYET BURADAYIM'
Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, parçalı formayı giyip imzayı attı. Tecrübeli savunmacı, "Çok, inanılmaz mutluyum. Epeydir Kaan Ayhan haberleri okuyorduk. Nihayet geldim, bugünü bekliyordum. İnşallah çok büyük başarılara hep beraber imza atarız. İlk maç bizim stadımızda. Sahada olmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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