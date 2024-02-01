48 saatlik bekleyiş!

Sağ beki Sacha Boey'i 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e satan Galatasaray, kiralık sol beki Angelino ile de yollarını ayırdı. Teknik direktör Okan Buruk ise son anlarda kazanılan Gaziantep FK maçından sonra,demişti. 15-22 Şubat tarihlerinde Avrupa Ligi play-off'unda Sparta Prag ile karşılaşacak Cimbom, en geç yarın akşam 21 kişilik A Takım listesini UEFA'ya bildirmek zorunda.Başakşehir'e kiraladığı Dubois'yı geri isteyenG.Saray,için mesai yapıyor. Ara transferde bonservisharcamaya yanaşmayan yönetim, millioyuncuların kulüpleri Rangers ile Roma'yıikna etmeye çalışıyor.