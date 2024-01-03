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Giriş Tarihi: 3.1.2024

49 milyon TL’lik tasarruf

49 milyon TL’lik tasarruf

Yıldız oyuncu ayrılığın kıyısına gelirken performansa bağlı imza parası alabilmek için sınıfı geçemedi. Veda etmesi durumunda yönetimin eli de iyice rahatlayacak

Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı bulan Hakim Ziyech transferinde beklenen katkıya bir türlü ulaşılamadı. Faslı oyuncu, geldiği dönemde büyük beklenti yaratırken sakatlık ve sonrasında uyum süreci 30 yaşındaki yıldızı sınırladı. İngiliz ekibi Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanan oyuncunun geçici sözleşmesine 3.5 milyon Euro'luk garanti ücret yazılı.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ İLE TEMASTA
Maaş ödemelerinde yaşanan gecikme sonrasında sarı-kırmızılılardan ayrılmak isteyen ve bu konuda menajerine de yetki veren Ziyech, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ekipleri ile temas halinde. Bu ayrılık durumunda ise G.Saray yönetiminin sezon başında yaptığı kontrat, önemli bir mali yükten de kulübü kurtaracak. Sözleşmede 1.5 milyon Euro'luk (49 milyon TL) imza parası da bulunurken, oyuncunun performansı düşük kaldığı için şartlar tamamlanamadı ve bu para kasada kalacak.

FIFA'YA GİDİYOR
Ödemeleri geciktiği için kulübe sert çıkan Ziyech, FIFA kapısını araladı. Menajeri George Gardi, ödeme yapılmazsa FIFA'ya başvuracak.

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49 milyon TL’lik tasarruf
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