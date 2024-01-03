49 milyon TL’lik tasarruf

Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı bulan Hakim Ziyech transferinde beklenen katkıya bir türlü ulaşılamadı. Faslı oyuncu, geldiği dönemde büyük beklenti yaratırken sakatlık ve sonrasında uyum süreci 30 yaşındaki yıldızı sınırladı.Maaş ödemelerinde yaşanan gecikme sonrasında sarı-kırmızılılardan ayrılmak isteyen ve bu konuda menajerine de yetki veren Ziyech,Bu ayrılık durumunda ise G.Saray yönetiminin sezon başında yaptığı kontrat, önemli bir mali yükten de kulübü kurtaracak.Ödemeleri geciktiği için kulübe sert çıkan Ziyech, FIFA kapısını araladı. Menajeri George Gardi, ödeme yapılmazsa FIFA'ya başvuracak.