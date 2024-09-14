5 kaleci 5 santrfor ile mi oynayacağız!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, transfer döneminde yönetim olarak çok önemli işler yaptıklarını söyledi. Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın en önemli 3 santrforundan biri gelmiş, 'Daha...' deniyor. Beş tane çok kıymetli transfer yaptık. 2 ya da 3 oyuncu yeterliyken, 5 oyuncunun gelip de transferin yetersiz görülmsini anlamakta zorluk çekiyorum.Bu yönetimin hatası, 5 dönemde yapacağı işi 1 dönemde yapmak. Bu da rakipleri ürkütüyor.Perşembe günü İstanbul'a gelen Osimhen, sarı-kırmızılı takımla sadece iki idmana çıkabildi. Milli takımından hazır dönen Osimhen, Rizespor maçında kadroda olacak. Nijeryalı yıldızın ilk 11'de başlayıp başlamayacağına maç saatinde karar verileceği ancak hazır olması durumunda sahada olacağı öğrenildi. Avrupa'nın dev kulüpleri de Osimhen'in performansını canlı olarak takip ettirecek.Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yılında kabri başında anıldı. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine G.Saraylı yöneticiler, üyeler ve sevenleri katıldı.