5 sayfalık isyan ve şikâyet!

Bayern Münih'in Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın Portekizli hakemi Antonio Nobre, sarı-kırmızılı kulüp tarafındanİşte perde arkasında yaşananlar... Almanya'daki maçın 80. dakikasında Harry Kane topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı. Bu sırada VAR sistemi bozuldu ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi.Yaşananları araştıran ve VAR protokolünün çiğnendiğini ortaya çıkaran Galatasaraylı yetkililer, hukuki yollardan hakkını aramaya başladı.Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında sonuca etki eden Nobre'ye bir daha bu arenada görev verilmeyecek.2018-19 sezonunda Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi arıza yapmıştı. Başakşehir'in 82. dakikada Elia ile attığı nizami gol VAR'da incelenemediği için yan hakemin uyarısıyla verilen ofsayt kararı geçerli olmuştu. Mücadele 0-0 sona ermişti.içinde sık sık görmeye alışık olduğumuzsahneleri pek yakında tarih olacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB), 28 Kasım'da yapacağı toplantıda bu sorunu çözmek için karar alacağı öğrenildkonuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: "Oyuncular, hakeme uygunsuz bir söz söylediklerinde 'sarı kart alır mıyım' diye çok endişelenmeyebilirler, ancak 90 dakikalık bir maçın 10 dakikalık bölümünde dışarıda kalacaklarını düşünürlerse yaklaşımları büyük fark yaratabilir.Bu çözüm, rugbyde ve basketbolda olumlu sonuç verdi."