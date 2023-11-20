5 sayfalık isyan ve şikâyet!

H.Kane'in golünde yardımcı ofsayt bayrağını kaldırdı, bu sırada VAR sistemi bozulunca pozisyon gösterilemedi Ekrana çizgi çekilemediği için yan hakeme uymak zorunda kalan hakem Antonio Nobre, VAR ile konuşup golü verdi VAR protokolünün açıkça çiğnendiğini ortaya çıkaran Galatasaray, UEFA'ya 5 sayfalık şikâyet mektubu gönderdi
Bayern Münih'in Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın Portekizli hakemi Antonio Nobre, sarı-kırmızılı kulüp tarafından 5 sayfalık özel mektuplaUEFA Disiplin Kurulu'na şikâyet edildi. İşte perde arkasında yaşananlar... Almanya'daki maçın 80. dakikasında Harry Kane topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı. Bu sırada VAR sistemi bozuldu ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi. Orta hakem Antonio Nobre,ekranda çizgi çekilemediği için protokolgereği yan hakemin kararına uymakdurumundaydı. Ancak VAR odasındaki(VAR) Tiago Martins ve (AVAR) JuanMartínez ile iki kez konuşarak golü verdi.
BİR DAHA BU SEVİYEDE MAÇ YÖNETEMEYECEK
Yaşananları araştıran ve VAR protokolünün çiğnendiğini ortaya çıkaran Galatasaraylı yetkililer, hukuki yollardan hakkını aramaya başladı. Portekizli orta hakem Antonio Nobre,UEFA Disiplin Kurulu'na 5 sayfalık hazırlananözel dosyayla şikâyet edildi. Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında sonuca etki eden Nobre'ye bir daha bu arenada görev verilmeyecek.
F.BAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GOL İPTAL EDİLMİŞTİ
2018-19 sezonunda Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi arıza yapmıştı. Başakşehir'in 82. dakikada Elia ile attığı nizami gol VAR'da incelenemediği için yan hakemin uyarısıyla verilen ofsayt kararı geçerli olmuştu. Mücadele 0-0 sona ermişti.
HAKEME İTİRAZ EDEN YANDI! Saha içinde sık sık görmeye alışık olduğumuz "FutbolcularınHakemlere itiraz" sahneleri pek yakında tarih olacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB), 28 Kasım'da yapacağı toplantıda bu sorunu çözmek için karar alacağı öğrenildi.IFAB CEO'su Lukas Brud, konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: "Oyuncular, hakeme uygunsuz bir söz söylediklerinde 'sarı kart alır mıyım' diye çok endişelenmeyebilirler, ancak 90 dakikalık bir maçın 10 dakikalık bölümünde dışarıda kalacaklarını düşünürlerse yaklaşımları büyük fark yaratabilir. Ayrıca, sadece kaptan, hakemle diyaloğageçerse, takım arkadaşlarına olanlarıanlatabilir. Bu çözüm, rugbyde ve basketbolda olumlu sonuç verdi."