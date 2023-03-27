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Giriş Tarihi: 27.3.2023

5 yıl kalmam

ÇAĞDAŞ HALICI

“Geleceği kimse bilemez ama ben Galatasaray’da kazanıp İtalya Milli Takımı’na dönmek istiyorum. Türkiye’de 5 yıl kalacağımın garantisini veremeyeceğim. Hedefim şampiyon olup kupalar kaldırmak.”

G.Saray'ın devre arasında dünyayı sarsan Zaniolo transferinin perde arkasını İtalyan oyuncu anlattı. La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki on numara, kariyer planlarının yanı sıra G.Saray tercihini de paylaştı. İlk hedefinin sarıkırmızılı kulüpte iyi oynayarak İtalya Milli Takımı'na yeniden seçilmek olduğunun altını çizen yıldız oyuncu, "Geleceği kimse bilemez ama ben Galatasaray'da kazanıp İtalya Milli Takımı'na dönmek istiyorum. Türkiye'de 5 yıl kalacağımın garantisini veremeyeceğim ama burada olduğum sürece her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burada şampiyon olmak, kupalar kaldırmak istiyorum.

DAHA ATEŞLİ TARAFTAR GÖRMEDİM
G.Saray'ın stadı inanılmaz! Daha ateşli bir taraftarla hiç oynamadım. İlk golümü attığımda uçuyormuş gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'A SÖZ VERDİM, F.BAHÇE'Yİ REDDETTİM
"G.Saray ve F.Bahçe'den teklif vardı. Ben G.Saray'ı tercih ettim. Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben çoktan söz vermiştim. Bizde söz, paradan önce gelir."

SERİE A'DA OLSAK ÜST SIRADAYDIK
"İtalyanca bilen mükemmel bir antrenör Okan Buruk ile büyük bir grubuz. Galatasaray, Serie A'da oynasaydı Avrupa bölgesinde yani üst sıralarda olurdu çünkü çok güçlü oyuncuları var. Hücumdaki ortaklarımdan biri olan Mauro İcardi'nin her zaman dünyanın en iyi santrforlarından biri olduğunu söylüyorum."

OLİVEİRA 'ORTAM GÜZEL' DEDİ!
"Roma'da benimle birlikte olan Sergio Oliveira ile konuştum ve bana ortamın güzel, ligin de rekabetçi olduğunu söyledi. Mancini de iyi olacağımı söyleyerek gitmemi tavsiye etti. Ve o haklıydı."

BENİ HEP TAKİP EDİYORLAR
"Roberto Mancini'nin yardımcısı Salsano ile konuştum ve bana sakin olmamı, takip edildiğimi ve iyi olduğumda her şeyin kendiliğinden geleceğini söyledi. Milli takımı çok önemsiyorum, İtalya'yı temsil etmekten daha güzel bir şey yok.''

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