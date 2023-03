5 yıl kalmam

G.Saray'ın devre arasında dünyayı sarsan Zaniolo transferinin perde arkasını İtalyan oyuncu anlattı. La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki on numara, kariyer planlarının yanı sıra G.Saray tercihini de paylaştı.olduğunun altını çizen yıldız oyuncu, "Geleceği kimse bilemez ama ben Galatasaray'da kazanıp İtalya Milli Takımı'na dönmek istiyorum. Türkiye'de 5 yıl kalacağımın garantisini veremeyeceğim ama burada olduğum sürece her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burada şampiyon olmak, kupalar kaldırmak istiyorum.Daha ateşli bir taraftarlahiç oynamadım. İlkgolümü attığımda uçuyormuşgibi hissettim" ifadelerinikullandı."G.Saray ve F.Bahçe'den teklif vardı. Ben G.Saray'ı tercih ettim. Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben çoktan söz vermiştim. Bizde söz, paradan önce gelir.""İtalyanca bilen mükemmel bir antrenör Okan Buruk ile büyük bir grubuz. Galatasaray, Serie A'da oynasaydı Avrupa bölgesinde yani üst sıralarda olurdu çünkü çok güçlü oyuncuları var. Hücumdaki ortaklarımdan biri olan Mauro İcardi'nin her zaman dünyanın en iyi santrforlarından biri olduğunu söylüyorum.""Roma'da benimle birlikte olanile konuştum ve bana ortamın güzel, ligin de rekabetçi olduğunu söyledi."Roberto Mancini'nin yardımcısı Salsano ile konuştum ve bana sakin olmamı, takip edildiğimi ve iyi olduğumda her şeyin kendiliğinden geleceğini söyledi.