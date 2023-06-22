5. yıldızın geçerliliği yok matbaada bastırabilirler!

G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, Spor Gecesi Digital'e konuştu. Fenerbahçe'nin yeni sezonki 5 yıldızlı formalarını değerlendiren Öztürk, "Matbaada her şey bastırılabilir. Sahte para da bastırılabilir. Bir yerde tişört bastırabilirsiniz, paranın üzerine kendinizi bastırabilirsiniz ama geçerliliği olmaz. F.Bahçe'nin 5. yıldız isteği beni etkilemiyor. Rakiplerimiz 4. yıldızı görmeden biz 5. yıldızı takacağız" yorumunu yaptı. Öztürk, şöyle devam etti: "Biz Lale Orta'nın adaletine güvenmiyoruz. Bence Mehmet Büyükekşi, Lale Orta ile devam etmez. Bu geçen TFF yönetiminin 1 yıllık geçici dönemiydi. Şimdi artık gerçek Mehmet Büyükekşi dönemine giriyoruz. Yeni dönemde kurulları yenileyeceğini düşünüyorum. Bu kadar sorgulanan MHK başkanıyla devam etmek mantıklı değil."