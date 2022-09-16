50 bin Aslan’la zirve aşkına

Sezonun transfer şampiyonu G.Saray, liderlik koltuğuna oturmak için bugün Konyaspor'u sahasında ağırlıyor. Geride kalan 6 haftada 13 puana ulaşan Aslan,14 puanlı lider Konyaspor'la mücadele edecek. Yeşil-beyazlılar, ligde henüz gol yemezken mağlubiyet yüzü de görmedi.Süper Lig'de en son 26 Aralık 2020'de zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, 71 haftadır liderliğe hasret kaldı. Sezon başında 40 bin kombine bilet satarak büyük bir başarıya imza atan G.Saray'da bu maç için satışa çıkan 10 bin bilet de kısa süre içinde tükendi.Okan Buruk, kazanan kadroyu bozmuyor. Abdülkerim ile İcardi Konyaspor maçında yedek olacakeknik direktör Okan Buruk, ligde gol yemeyen Arabam. com Konyaspor'u detaylıca analiz etti. Buruk, Kasımpaşa'yıyenen takımını bozmamaya karar verdi. Abdülkerim'in cezası sona erse de taktik çalışmalardaFORMU ZİRVE YAPTIForvette ise formda golcüsümaça başlayacak Galatasaray'da yeni transfer İcardi de kadroya alınacak. Yedek kulübesinde oturacak, oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak.