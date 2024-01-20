%51 kulübe %49 ilk 11

Amerika turundan dönen Mauro İcardi, takımla çalışmalara başlarken oyuncunun durumu, cumartesi günü Florya'da yapılacak son taktik çalışmada belli olacak. Kendisini iyi hisseden İcardi, özel maskeyle oynamaya hazır ve bu isteğini hem sağlık heyetine hem de teknik ekibe iletti.Arjantinli yıldız, son taktik çalışmada hazır bir görüntü sergilemezse Trabzonspor maçında kulübe ihtimali ağır basıyor.Mauro İcardi, dün sabah yoğun mesaideydi…sosyal medyada da görüntüleri paylaşıp kızına "İyi ki doğdun" mesajını yazdı. Ayrıca tüm aile Francesca'yı birlikte öperek kutlama yaptı..