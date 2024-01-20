%51 kulübe %49 ilk 11

İcardi’nin Trabzon maç için durumu bugün yapılacak taktik idman sonrası belli olacak
Güney Amerika turundan dönen Mauro İcardi, takımla çalışmalara başlarken oyuncunun durumu, cumartesi günü Florya'da yapılacak son taktik çalışmada belli olacak. Kendisini iyi hisseden İcardi, özel maskeyle oynamaya hazır ve bu isteğini hem sağlık heyetine hem de teknik ekibe iletti. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzon kafilesinealmayı planladığı tecrübeli forveti ilk 11'de oynatıpoynatmama konusunda kararını vermedi. Arjantinli yıldız, son taktik çalışmada hazır bir görüntü sergilemezse Trabzonspor maçında kulübe ihtimali ağır basıyor.
KIZINA DOĞUM GÜNÜ KAHVALTISI HAZIRLADI
Mauro İcardi, dün sabah yoğun mesaideydi… Arjantinli oyuncu,9 yaşına giren kızı Francescaİcardi Nara'ya 07.26'da kahvaltıhazırlarken sosyal medyada da görüntüleri paylaşıp kızına "İyi ki doğdun" mesajını yazdı. Ayrıca tüm aile Francesca'yı birlikte öperek kutlama yaptı..