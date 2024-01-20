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Giriş Tarihi: 20.1.2024

%51 kulübe %49 ilk 11

%51 kulübe %49 ilk 11

İcardi’nin Trabzon maç için durumu bugün yapılacak taktik idman sonrası belli olacak

Güney Amerika turundan dönen Mauro İcardi, takımla çalışmalara başlarken oyuncunun durumu, cumartesi günü Florya'da yapılacak son taktik çalışmada belli olacak. Kendisini iyi hisseden İcardi, özel maskeyle oynamaya hazır ve bu isteğini hem sağlık heyetine hem de teknik ekibe iletti. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzon kafilesine almayı planladığı tecrübeli forveti ilk 11'de oynatıp oynatmama konusunda kararını vermedi. Arjantinli yıldız, son taktik çalışmada hazır bir görüntü sergilemezse Trabzonspor maçında kulübe ihtimali ağır basıyor.

KIZINA DOĞUM GÜNÜ KAHVALTISI HAZIRLADI
Mauro İcardi, dün sabah yoğun mesaideydi… Arjantinli oyuncu, 9 yaşına giren kızı Francesca İcardi Nara'ya 07.26'da kahvaltı hazırlarken sosyal medyada da görüntüleri paylaşıp kızına "İyi ki doğdun" mesajını yazdı. Ayrıca tüm aile Francesca'yı birlikte öperek kutlama yaptı..

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%51 kulübe %49 ilk 11
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