7 düvele karşı savaşıyoruz!

Türk futbolunda tartışmalar her geçen gün artarken G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Bilyoner ile yapılan sponsorluk anlaşmasının töreninde sert açıklamalarda bulundu. İcardi'ye verilen cezanın da haksız olduğunu belirten Özbek, şu sözlerle yaşananlara yanıt verdi: "G.Saray birçok cephede, koalisyona karşı savaşıyor. Yönetim bir savaş vermekte.
İcardi olayında tartışılması gereken husus şu. Akşam saatlerinde maça çıkacağız. Taktik çalışmalar İcardi ile yapıldı. Tedbirsiz sevk edildiği için oynama durumunda. Ona göre konsantre oluyorlar, otobüse biniyorlar. Sahaya geliyorlar. İcardi'nin 1 maç ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Stada gelirken farklı, sahaya çıkarken farklı bir takım. Cezayı haksız buluyorum. 7 düvele karşı mücadele ediyoruz derken konulardan biri buydu. Ama kimse de şüphe duymasın G.Saray galip çıkacaktır."
'Google'a ananas, şike, halı saha yazın bakın kim çıkıyor karşınıza!
"Cinayet mahalline evvela katil gelir, bunu yorumlamamız gerek. Kimseyi itham etmek istemiyorum ama baktığınız zaman Google'a ananas, şike, halı sahada dostluk maçı yazın bakın kim çıkıyor karşınıza.
Bunları sanki biz söylemişiz gibi. Bir ağabey tavsiyesi onlara: Boşuna uğraşmayın. İçinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın."
Federasyon artık fayda getirmez
"Son zamanda olaylar öyle bir seviyeye geldi ki bize göre bu federasyonun bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine vardık. Türk sporuna daha kıymetli hizmetler verecek isimlerin gelmesini talep ettik. Bunun da arkasındayız."
Büyükekşi kararı disiplin kurulunun
"Bir kardeşimiz, Mehmet Büyükekşi'nin faaliyetleri konusunda üye olması hasebiyle disipline sevk edilmesini istedi. Kararı disiplin kurulu verecektir."
Rezilliği unutturmak için yapıyorlar
"Kasımpaşa maçıyla ilgili gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Koalisyonun içinde G.Saray haricindeki futbol bileşenlerinin çoğu var. Dolayısıyla orada yaşanan rezilliği unutturabilmek için G.Saray'la ilgili konuları gündeme getirip, gündem değiştirilmek isteniyor."