7 düvele karşı savaşıyoruz!

Türk futbolunda tartışmalar her geçen gün artarken G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Bilyoner ile yapılan sponsorluk anlaşmasının töreninde sert açıklamalarda bulundu. İcardi'ye verilen cezanın da haksız olduğunu belirten Özbek, şu sözlerle yaşananlara yanıt verdi: "G.Saray birçok cephede, koalisyona karşı savaşıyor.İcardi olayında tartışılması gereken husus şu. Akşam saatlerinde maça çıkacağız. Taktik çalışmalar İcardi ile yapıldı. Tedbirsiz sevk edildiği için oynama durumunda. Ona göre konsantre oluyorlar, otobüse biniyorlar. Sahaya geliyorlar. İcardi'nin 1 maç ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Stada gelirken farklı, sahaya çıkarken farklı bir takım. Cezayı haksız buluyorum."Cinayet mahalline evvela katil gelir, bunu yorumlamamız gerek.Bunları sanki biz söylemişiz gibi. Bir ağabey tavsiyesi onlara: Boşuna uğraşmayın."Son zamanda olaylar öyle bir seviyeye geldi ki bize göre bu federasyonun bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine vardık."Bir kardeşimiz, Mehmet Büyükekşi'nin faaliyetleri konusunda üye olması hasebiyle disipline sevk edilmesini istedi."Kasımpaşa maçıyla ilgili gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Koalisyonun içinde G.Saray haricindeki futbol bileşenlerinin çoğu var. Dolayısıyla orada yaşanan rezilliği unutturabilmek için