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Giriş Tarihi: 15.9.2022

75 bin Euro daha veririz!

75 bin Euro daha veririz!

Arjantinli yıldız için PSG ile 750 bin Euro’ya anlaştıklarını söyleyen G.Saray’ın başkanı, “20 gol atarsa minimum %10 daha ödeyeceğiz” dedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulübün Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferlerinin kıskanıldığını söyleyen Başkan Özbek, şöyle konuştu:
YAPTIĞIMIZ transferlere herkes bir kulp takmaya çalışıyor. Yok İcardi transferinde bizim söylediğimiz gibi değilmiş. PSG ile yaptığımız anlaşma gereği İcardi'ye 750 bin Euro vereceğiz. 20 gol atarsa minimum yüzde 10'u daha ödeyeceğiz.
TÜM bu transferlere karşı yapılan lafların altında bütünüyle kıskançlık olduğunu düşünüyorum.
TRANSFERLERIMIZDE puan başı prim yok. Önceki dönemlerimden ders aldım.
BENDEN bile kombine istiyorlar. Dedim, bitti. Loca istiyorlar, loca da bitti. Kombine almayanlar şimdi pişman oldu.
G.SARAY'I mali bağımsızlığına kavuşturmak için birinci projemiz; daha önceki dönemde Mecidiyeköy'de başlattığımız proje. O dönemde otel olarak düşündüğümüz projenin bugün geldiğimiz noktada rezidans olarak hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Bu projeden 1 milyar TL'ye yakın gelir bekliyoruz.
GEÇEN sezon bonservise 28 milyon Euro harcanmış, bu sezon 26 milyon. Bunun 7 milyon Euro'su 21 yaş altı oyunculara, yani yatırım maiyetinde. Yatırımı çıktığımız zaman 18 milyon Euro civarı harcamamız var ve 12.5 milyon Euro da bonservis gelirimiz var. Yani 5.5 milyon Euro bütçe ile bu kadroyu kurduk.

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75 bin Euro daha veririz!
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