8+3 kabusu sona erdi

Kaliteli yabancıların gelişi ile başlayan forma rekabeti, yerli oyuncuları da coşturduBarış Alper-Berkan Kutlu rotasyonda kendine yer açtı, Kazımcan sola aday olduYunus, ara dönemde kendini gösterirken Kerem&Abdülkerim banko olarak yola devam ettiSezon başında yabancı sınırına itiraz eden kulüplerin başında gelen Galatasaray'ın, kadro planlamasında zayıf karnı olarak yerli oyuncular gösteriliyordu. Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de Abdülkerim ve Kerem dışında yazacağı 3. Türk tercihinde zorlanıyordu. Ancak kaliteli yabancıların gelişiyle artan forma rekabeti, takımdaki yerlileri de olumlu etkiledi. Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, rotasyonun önemli parçaları haline geldi. Sol bek için Kazımcan önemli bir alternatif oldu.Son transfer Adekugbe de Hatayspor'dan geldiği için 8+1 kuralına uyuyor. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk artık +3 denkleminde zorlanmıyor.Bu sezon 21 maçı geride bırakan Berkan Kutlu, ligde sessiz kalırken kupada 1 gol-2 asistlik katkı verdi.Bu sezonun başında Altay'dan 20 milyon TL'ye alınan 20 yaşındaki sol bek ligde 5 maçta 294 dakika süre bulurken rotasyon ismi oldu.Geçen sezon Adana Demirspor forması ile ligde 8 gol-12 asist kaydedip lige damga vuran ancak bu sezonun başında G.Saray'da sessiz kalan Yunus Akgün, kamp döneminin en iyi isimlerinden biri olarak öne çıktı.