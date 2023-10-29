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Giriş Tarihi: 29.10.2023

9 canlı Aslan!

9 canlı Aslan!

İlk devrede istediği ritmi bulamayan G.Saray, 2. yarıya 3 değişiklikle başladı. İki takım da pozisyon yaratmakta zorlanırken 68’de sahneye çıkan Oliveira, İcardi’nin asistinde ağları bulup zaferi getird

OLİVEİRA: YEDEKTE MUTLUYSAM SORUN VARDIR!
Golüyle maçın kahramanı olan Oliveira, seriyi devam ettirmenin önemli olduğunu söyledi. Bu sezon yedek kalması ile ilgili soruya da net yanıt veren Portekizli oyuncu, şöyle devam etti: "Takımın bir oyuncusuyum, hocam fırsat verdiğinde oynadım. Gol için mutluyum. 3 puanı aldık. Bu tür maçlar her zaman zordur. Seriyi devam ettiriyoruz. Kulübede mutlu olursam zaten sorun var demektir. Ben taraftarları seviyorum ve karar hocanın. Ne kadar oynarsam elimden geleni yaparım. Fırsat yakalamak için antrenman yapıyorum. Şans verildiğinde de en iyisini yapmak istiyorum."

RİZE'DERİZE'DE YİNE GÜLDÜYİNE
Sarı-kırmızılı takım Rize deplasmanında başarılı performansına dün de devam etti. Karadeniz ekibine konuk olduğu son 6 lig maçında Galatasaray sadece 1 kez yenilirken 4 galibiyet elde etti. Aslan 1 de beraberlik çıkardı.



İLK KEZ DIŞARIDAN AVLADI
Maçın seyrini değiştiren Sergio Oliveira, Süper Lig'de ilk kez ceza sahası dışından ağları havalandırdı. İkinci yarıda Kerem Demirbay yerine orta sahada kendine yer bulan Portekizli oyuncu, Mayıs 2023'te A.Gücü ağlarına gönderdiği golün ardından ilk kez fileleri havalandırdı.

İLK YARIDA 10 NUMARA!
G.SARAY, bu sezon ilk yarılarda kalesini gole kapatmaya devam ediyor. Ligdeki 10 maçın da ilk 45 dakikalık bölümünde gol yemeyen Cimbom, 2007-08'de Kayserispor'un yakaladığı 10 maçlık seriyi egale etti

KAPTAN'DAN CUMHURIYET MESAJI
G.Saray Kaptanı Fernando Muslera, maç sonunda Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Deneyimli kaleci ayrıca galibiyet serisini sürdürmenin de çok önemli olduğunu söyledi.

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