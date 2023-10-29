9 canlı Aslan!

İlk devrede istediği ritmi bulamayan G.Saray, 2. yarıya 3 değişiklikle başladı. İki takım da pozisyon yaratmakta zorlanırken 68’de sahneye çıkan Oliveira, İcardi’nin asistinde ağları bulup zaferi getird
OLİVEİRA: YEDEKTE MUTLUYSAM SORUN VARDIR!
Golüyle maçın kahramanı olan Oliveira, seriyi devam ettirmenin önemli olduğunu söyledi. Bu sezon yedek kalması ile ilgili soruya da net yanıt veren Portekizli oyuncu, şöyle devam etti: "Takımın bir oyuncusuyum, hocam fırsat verdiğinde oynadım. Gol için mutluyum. 3 puanı aldık. Bu tür maçlar her zaman zordur. Seriyi devam ettiriyoruz. Kulübede mutlu olursam zaten sorun var demektir. Ben taraftarları seviyorum ve karar hocanın. Ne kadar oynarsam elimden geleni yaparım. Fırsat yakalamak için antrenman yapıyorum. Şans verildiğinde de en iyisini yapmak istiyorum."
RİZE'DERİZE'DEYİNE GÜLDÜYİNE
Sarı-kırmızılı takım Rize deplasmanında başarılı performansına dün de devam etti. Karadeniz ekibine konuk olduğu son 6 lig maçında Galatasaray sadece 1 kez yenilirken 4 galibiyet elde etti. Aslan 1 de beraberlik çıkardı.
İLK KEZDIŞARIDANAVLADI
Maçın seyrini değiştiren Sergio Oliveira, Süper Lig'de ilk kez ceza sahası dışından ağları havalandırdı. İkinci yarıdaKerem Demirbay yerine orta sahadakendine yer bulan Portekizlioyuncu, Mayıs 2023'te A.Gücüağlarına gönderdiği golünardından ilk kez filelerihavalandırdı.
İLK YARIDA 10 NUMARA!
G.SARAY, bu sezon ilk yarılarda kalesini gole kapatmaya devam ediyor. Ligdeki 10maçın da ilk 45 dakikalıkbölümünde gol yemeyenCimbom, 2007-08'de Kayserispor'un yakaladığı 10 maçlık seriyi egale etti
KAPTAN'DAN CUMHURIYET MESAJI
G.Saray Kaptanı Fernando Muslera, maç sonunda Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Deneyimli kaleci ayrıca galibiyet serisini sürdürmenin de çok önemli olduğunu söyledi.