9 canlı Aslan!

Golüyle maçın kahramanı olan Oliveira, seriyi devam ettirmenin önemli olduğunu söyledi. Bu sezon yedek kalması ile ilgili soruya da net yanıt veren Portekizli oyuncu, şöyle devam etti: "Takımın bir oyuncusuyum, hocam fırsat verdiğinde oynadım. Gol için mutluyum. 3 puanı aldık. Bu tür maçlar her zaman zordur. Seriyi devam ettiriyoruz. Kulübede mutlu olursam zaten sorun var demektir. Ben taraftarları seviyorum ve karar hocanın. Ne kadar oynarsam elimden geleni yaparım. Fırsat yakalamak için antrenman yapıyorum. Şans verildiğinde de en iyisini yapmak istiyorum."Sarı-kırmızılı takım Rize deplasmanında başarılı performansına dün de devam etti. Karadeniz ekibine konuk olduğu son 6 lig maçında Galatasaray sadece 1 kez yenilirken 4 galibiyet elde etti. Aslan 1 de beraberlik çıkardı.Maçın seyrini değiştiren Sergio Oliveira, Süper Lig'de ilk kez ceza sahası dışından ağları havalandırdı.G.SARAY, bu sezon ilk yarılarda kalesini gole kapatmaya devam ediyor.2007-08'de Kayserispor'un yakaladığı 10 maçlık seriyi egale ettiG.Saray Kaptanı Fernando Muslera, maç sonunda Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Deneyimli kaleci ayrıca galibiyet serisini sürdürmenin de çok önemli olduğunu söyledi.