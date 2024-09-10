‘9 numara gibi gol attı’

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-1 kazandıkları İzlanda maçının ardından çok fazla çözüm ürettiklerini söyledi. Forvetsiz oynadığı eleştirilerine de Kerem üzerinden yanıt verdi. İşte o açıklamalar: "Hem taraftarımız hem takım hem de Kerem için mutluyum. Bazen problem olmayan yerde problem arıyoruz. Herkes çok iyi oynadı. 15 ile 30. dakikalar arasında yavaşladık, tempoyu düşürdük. Tam o dakikalarda iz bırakmamız gerekiyor. Oyun bizim elimizdeydi. Eren'i gördünüz, çok iyi oynadı. Eren benim takibimdeydi. İsviçre'de onu izlemeye gitmiştim uluslararası maçlarda seviyesini görmek için. Gerçekten harika oynadı. Hem sol hem sağ tarafımız çok iyi işler çıkardı. Modern futbolda 11 oyuncunun bir arada mücadele etmediği anlarda çok iyi işler çıkaramıyorsunuz. Umut da iyi mücadele etti ve güzel işler yaptı. Bu takım ruhuna sahip olduğumuz sürece sonuçlar almaya devam edeceğiz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu son 10 dakikayı forvet olarak oynadı. Sırtında 9 yazmıyordu, bir forvet değil ama gol attı. Nerede oynadığınız önemli değil, futbolda gol goldür."