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Giriş Tarihi: 20.4.2023

90 dakikada 31 milyon TL!

90 dakikada 31 milyon TL!
45 bin ortalamaya sahip Nef Stadyumu'nda sezonun son 5 iç saha maçı için satışa çıkan paket biletler kısa sürede tükenmişti. 18 milyon TL'yi kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezon kombinelerini de satışa sundu. Alanyaspor-Galatasaray maçının oynandığı sırada ilginç bir olay yaşandı. Maç öncesi 3 bin 259 olan yenilenen koltuk sayısı, Alanya'da goller geldikçe artmaya başladı ve bir anda 3 bin 474 kombine sayısıyla birlikte 31 milyon TL hasılata ulaşıldı. Ocak 2011'de açılan Aslantepe kombine yenileme rekorunu kırdı.

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G.Saray, Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçıyla birlikte 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçların 3'ünü evinde, 2'sini de deplasmanda oynayacak. Aslan, sırasıyla evinde Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş, sahasında Başakşehir, dış sahada İstanbulspor ve son olarak da Sivasspor'u konuk edecek.

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