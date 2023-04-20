90 dakikada 31 milyon TL!

45 bin ortalamaya sahip Nef Stadyumu'nda sezonun son 5 iç saha maçı için satışa çıkan paket biletler kısa sürede tükenmişti. 18 milyon TL'yi kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezon kombinelerini de satışa sundu. Alanyaspor-Galatasaraymaçının oynandığısırada ilginç birolay yaşandı. Maç öncesi 3 bin 259 olan yenilenen koltuk sayısı, Alanya'da goller geldikçe artmaya başladı ve bir anda 3 bin 474 kombine sayısıyla birlikte 31 milyon TL hasılata ulaşıldı. Ocak 2011'de açılan Aslantepe kombine yenileme rekorunu kırdı.
CİMBOM İSTANBUL'A DEMİR ATACAK
G.Saray, Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçıyla birlikte 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçların 3'ünü evinde, 2'sini de deplasmanda oynayacak. Aslan, sırasıyla evinde Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş, sahasında Başakşehir, dış sahada İstanbulspor ve son olarak da Sivasspor'u konuk edecek.