90 dakikada 31 milyon TL!

45 bin ortalamaya sahip Nef Stadyumu'nda sezonun son 5 iç saha maçı için satışa çıkan paket biletler kısa sürede tükenmişti. 18 milyon TL'yi kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezon kombinelerini de satışa sundu.Maç öncesi 3 bin 259 olan yenilenen koltuk sayısı, Alanya'da goller geldikçe artmaya başladı ve bir anda 3 bin 474 kombine sayısıyla birliktehasılata ulaşıldı. Ocak 2011'de açılan Aslantepe kombine yenileme rekorunu kırdı.G.Saray, Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçıyla birlikte 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçların 3'ünü evinde, 2'sini de deplasmanda oynayacak. Aslan, sırasıyla evinde Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş, sahasında Başakşehir, dış sahada İstanbulspor ve son olarak da Sivasspor'u konuk edecek.