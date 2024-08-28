950 milyon TL kuş oldu uçtu

Şampiyonlar Ligi, yeni formatı ile ilk sezonuna hazırlanırken dağıtılacak primler de arttı ancak Galatasaray tarihi bir fırsatı kaçırdı.Üstelik reklam gelirleri ile birlikte bu bedel 25 milyon Euro (950 milyon TL) seviyesine ulaşacaktı. Ancak dün bu gelirden olan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nden sadece ve sadeceDevler Ligi'nde galibiyet ve beraberliğe verilecek milyon Euro'luk bedeller ise bu kulvarda galibiyet için 450 bin, beraberliğe de 150 bin Euro olacak.KRITİK rövanşta takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı pankartlarla da dünyaya mesaj gönderdi… "İnsanlık, vicdanını Gazze'de yitirdi"ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar dikkat çekti.