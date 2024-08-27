950 milyon TL’lik maç

Şampiyonlar Ligi bileti için G.Saray adına artık kritik sınav geldi çattı!Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 17 defa sahneye çıkan G.Saray, Türkiye'nin de bu kulvarda en çok yer bulan ekibi durumunda.Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda eleme turlarında 33 maçı geride bırakan Aslan 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.Sarı-kırmızılılar kazanırsa 29 Ağustos Perşembe günü kura çekiminde yer alacak. Cimbom turu geçerse 18 milyon 620 bin Euro katılım ücreti alacak. Ek gelirlerle birlikte bu rakam, 25 milyon Euro (950 milyon TL) seviyelerine gelecek.İsviçre'de Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'a İstanbul'daki rövanşta tur için iki farklı galibiyet gerekiyor. Sarı-kırmızılılar 90 dakikayı tek farklı üstünlükle tamamlarsa, uzatmalara geçilecek. Sonuç değişmezse playoff'ta turunu geçen takımı penaltı atışları belirleyecek.Young Boys'un G.Saray maçı için kadrosunda eksikler göze çarpıyor. Kaleci Von Ballmoos'un durumunun bugün yapılacak kontroller sonrasında belli olacağı açıklanırken, Young Boys'ta şu isimler kafileye dahil edilmedi: Meschack Elia, Patric Pfeiffer, Lukasz Lakomy, Saidy Janko, Abdu Conte, Facinet Conte, Sadin Crnovrsanin.