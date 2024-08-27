950 milyon TL’lik maç

Şampiyonlar Ligi bileti için G.Saray adına artık kritik sınav geldi çattı! İsviçre'de Young Boys ile oynanan karşılaşmadan 3-2'lik yenilgi ile ayrılan sarıkırmızılılar, bugün rakibini 22.00'de sahasında konuk ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 17 defa sahneye çıkan G.Saray, Türkiye'nin de bu kulvarda en çok yer bulan ekibi durumunda. Sarı-kırmızılılar, İsviçre takımları ile 18 kez karşı karşıya gelirken 11 galibiyet aldı, 5 mağlubiyet görürken 2 kez de eşitlik vardı. 44 gol bulan G.Saray, kalesinde ise 32 gol gördü.
Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda eleme turlarında 33 maçı geride bırakan Aslan 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
KURA PERŞEMBE GÜNÜ
Sarı-kırmızılılar kazanırsa 29 Ağustos Perşembe günü kura çekiminde yer alacak. Cimbom turu geçerse 18 milyon 620 bin Euro katılım ücreti alacak. Ek gelirlerle birlikte bu rakam, 25 milyon Euro (950 milyon TL) seviyelerine gelecek.
NASIL TUR ATLAR?
İsviçre'de Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'a İstanbul'daki rövanşta tur için iki farklı galibiyet gerekiyor. Sarı-kırmızılılar 90 dakikayı tek farklı üstünlükle tamamlarsa, uzatmalara geçilecek. Sonuç değişmezse playoff'ta turunu geçen takımı penaltı atışları belirleyecek. Beraberlik ya da yenilgi durumunda bileti Young Boys kapacak.
RAKİPTE 7 EKSİK!
Young Boys'un G.Saray maçı için kadrosunda eksikler göze çarpıyor. Kaleci Von Ballmoos'un durumunun bugün yapılacak kontroller sonrasında belli olacağı açıklanırken, Young Boys'ta şu isimler kafileye dahil edilmedi: Meschack Elia, Patric Pfeiffer, Lukasz Lakomy, Saidy Janko, Abdu Conte, Facinet Conte, Sadin Crnovrsanin.