‘99 puan alan Kartal’ı neden gönderdin?’

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'da önemli açıklamalar yaparken, F.Bahçe'ye de göndermede bulundu. Özbek'in satır başları şöyle: "3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Hedefimiz ihtiyacımız olan oyuncuları kampa yetiştirmek. Okan Buruk, G.Saray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da G.Saray'a hizmet edecek.G.Saraylıların aidiyet duygusu başarıyı getiren en önemli faktör.Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar. G.Saray'da şampiyonluklar alışkanlık haline geldi. Önümüzdeki sezon da şampiyon olup 5. yıldızı takacağız."