‘99 puan alan Kartal’ı neden gönderdin?’

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'da önemli açıklamalar yaparken, F.Bahçe'ye de göndermede bulundu. Özbek'in satır başları şöyle: "Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz.
3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Hedefimiz ihtiyacımız olan oyuncuları kampa yetiştirmek. Okan Buruk, G.Saray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da G.Saray'a hizmet edecek. Rakiplerde de kendi takımları içinde yetişmiş isimler var ama bir türlü olmuyor.
G.Saraylıların aidiyet duygusu başarıyı getiren en önemli faktör. Mesela Jose Mourinho niye geldi? İsmail Kartal 99 puan topladı. 99 puan toplayan hocayı neden değiştiriyorsun.
Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar. G.Saray'da şampiyonluklar alışkanlık haline geldi. Önümüzdeki sezon da şampiyon olup 5. yıldızı takacağız."