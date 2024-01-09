Abdülkerım’e jest zamanı

Attığı iki golle Konya maçının kahramanı olan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla çıktığı. Abdülkerim'in yanında dönüşümlü olarak Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Victor Nelsson'u kullanan G.Saray, Süper Lig'de 18 maçın 11'inde rakiplerine gol izni vermedi.Yönetim bir buçuk yıldır performansı üst seviyede olan Abdülkerim Bardakcı'yı ödüllendirmeye hazırlanıyor.KONYASPOR maçında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Sivas deplasmanında cezalı duruma düştü.Angelino'yu kullanmama kararı alan Okan Buruk, 20 yaşındaki genç oyuncuyla yakından ilgilenerek Sivas maçı için hazırlamaya başladı.