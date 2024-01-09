Abdülkerım’e jest zamanı

Milli stoper, Aslan’ın değişilmez ismi olurken yönetim de ücretine zam yapmaya hazırlanıyor
Attığı iki golle Konya maçının kahramanı olan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 61 maçta 10 gole etkietmeyi başardı. Abdülkerim'in yanında dönüşümlü olarak Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Victor Nelsson'u kullanan G.Saray, Süper Lig'de 18 maçın 11'inde rakiplerine gol izni vermedi. Sarıkırmızılılar,18 haftada 9 golleligin uzak ara en az golyiyen takımıkonumunda. Yönetim bir buçuk yıldır performansı üst seviyede olan Abdülkerim Bardakcı'yı ödüllendirmeye hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğluve Okan Buruk'ungaranti ücretinde iyileştirmeyapan sarı-kırmızılıkulüpte sıra 19.5 milyonTL kazananAbdülkerim'egeldi.
KAZIMCAN'A TERAPİ
KONYASPOR maçında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Sivas deplasmanında cezalı duruma düştü. Solbekte tek alternatif olarakKazımcan Karataşkaldı. Angelino'yu kullanmama kararı alan Okan Buruk, 20 yaşındaki genç oyuncuyla yakından ilgilenerek Sivas maçı için hazırlamaya başladı.