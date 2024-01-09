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Giriş Tarihi: 9.1.2024

Abdülkerım’e jest zamanı

Abdülkerım’e jest zamanı

Milli stoper, Aslan’ın değişilmez ismi olurken yönetim de ücretine zam yapmaya hazırlanıyor

Attığı iki golle Konya maçının kahramanı olan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 61 maçta 10 gole etki etmeyi başardı. Abdülkerim'in yanında dönüşümlü olarak Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Victor Nelsson'u kullanan G.Saray, Süper Lig'de 18 maçın 11'inde rakiplerine gol izni vermedi. Sarıkırmızılılar, 18 haftada 9 golle ligin uzak ara en az gol yiyen takımı konumunda. Yönetim bir buçuk yıldır performansı üst seviyede olan Abdülkerim Bardakcı'yı ödüllendirmeye hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Okan Buruk'un garanti ücretinde iyileştirme yapan sarı-kırmızılı kulüpte sıra 19.5 milyon TL kazanan Abdülkerim'e geldi.

KAZIMCAN'A TERAPİ
KONYASPOR maçında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Sivas deplasmanında cezalı duruma düştü. Sol bekte tek alternatif olarak Kazımcan Karataş kaldı. Angelino'yu kullanmama kararı alan Okan Buruk, 20 yaşındaki genç oyuncuyla yakından ilgilenerek Sivas maçı için hazırlamaya başladı.

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Abdülkerım’e jest zamanı
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