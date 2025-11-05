Abdullah ERCAN: Risk alacaklar! Avantaja çevirelim

Ajax maçının zorluk seviyesini nasıl görüyorsunuz?

Kabul edelim Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde son sırada olsa da bir ekolü temsil eden ciddi bir rakip. G.Saray'ın Avrupa arenasında deplasmanda son dönemde galibiyet hasreti de maçın zorluk seviyesini daha da artırıyor. Ayrıca sahaya çıkacak ilk 11'de Yunus Akgün'ün eksikliği de bence negatif bir durum.

Hollanda ekibinin zayıf noktaları neler? G.Saray açısından hangi fırsatlar çıkabilir?

Ajax'ın belli zaafları var ve bu noktalar da G.Saray'ın en doğru yaptığı işlerin olduğu bölümler. Mesela Ajax geriden topla oyun kurmayı seven ve bu planı yapan bir takım. G.Saray ise ön alan baskısı ile ciddi fırsatlar yakalıyor. Buradan bize ekmek çıkabilir. Bir diğer nokta set hücumları ve duran toplar… Ajax'ın kötü olduğu duran top savunmasında temsilcimiz ise hem topu kullanan isimleri hem de bitiricilik anlamında ciddi tehlikeler yaratıyor rakip kalede.



G.Saray en çok neye dikkat etmeli, ne yapmalı?

Orta sahada G.Saray'a karşı baskı kurmak isteyeceklerdir. Kenneth Taylor'ın yokluğu bir avantaj. Anları iyi oynamak ve baskıdan da hızlı çıkmak şart. Geçiş hücumları, önde kaptırılan topların dönüşleri en büyük risk. Buna engel olmak gerekiyor. Zaman zaman G.Saray bu tip rakip ataklarda dengesiz yakalanıyor. Singo ile Davinson'un oynaması büyük avantaj. Özellikle de geçiş hücumlarına engel olmak adına. Her ikisi de hareketli ve atletik oyuncular.

Şampiyonlar Ligi için genel durumu nasıl değerlendirirsiniz?

Şunun altını ısrarla çizmem lazım, çok kritik bir karşılaşma. Hedef elbette kazanmak ama 1 puan da bizim işimizi görür. Ajax'ın şimdiki durumu ve sıralamadaki yerine bakıp buna göre rehavete girilirse bu maçta sıkıntı yaşanır. En kötü kaybetmeyelim. Rakip son sırada ve 8 maçlık fikstürün yarısını bugün bitirecekler. Son şansları gibi ve risk almak zorundalar. Savunmalarını öne çıkaracaklar. G.Saray geçiş hücumlarını iyi yapan bir takım. 3 puana gidelim, en kötü 1 puan alalım. 8 maç sonunda 12 puanı alırsak üst tura çıkarız. Buna odaklanmak lazım. Bir sonraki hafta içeride Saint Gilloise ile oynayacak Galatasaray, bunu unutmayalım.