Ada’nın göz bebeği

alatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gün sponsorluk anlaşmasında,dediği Barış Alper Yılmaz için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılarda gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki sağ kanadı scoutlar, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yakından izliyor. Çekya mücadelesinde maçın en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen Barış Alper Yılmaz için Avrupa kulüpleri sıraya girdi.Barış Alper'in bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirleyen