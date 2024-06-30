Ada’nın göz bebeği

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alatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gün sponsorluk anlaşmasında, "Bizim değerli bir oyuncumuz. O dahil hiçbir futbolcumuza teklif gelmiş değil"
dediği Barış Alper Yılmaz için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılarda gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki sağ kanadı scoutlar, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yakından izliyor. Çekya mücadelesinde maçın en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen Barış Alper Yılmaz için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. İskoç basınından Edinburgh News'in haberine göre; Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham başta olmak üzere Brighton&Hove Albion, milli yıldızın durumunu yakından takip ediyor.
Barış Alper'in bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirleyen Galatasaray yönetimi, Ada ekiplerinin bu rakama çıkabileceğini düşünüyor.