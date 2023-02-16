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Giriş Tarihi: 16.2.2023

Adekugbe’yi Aslan kaptı

BERKAY TURAN
Adekugbe’yi Aslan kaptı

Sarı-kırmızılılar, Kanadalı oyuncuyu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kaleci Günay’ın transferinden ise vazgeçildi

Galatasaray, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'nun ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, yaşanan deprem felaketi sonrası, ligden çekilen takımlardan transfer yapabilme hakkını Hatay'ın Kanadalı sol beki Sam Adekugbe'den yana kullandı. Beşiktaş'ın da istediği bu futbolcuyu Aslan, satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladı. Cimbom, 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda almak isterse 1.2 milyon Euro ödeyecek. G.Saray, ligden çekilme kararı alan bir diğer Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç'ten ise vazgeçti. Lige verilen uzun arada Trabzon maçında sakatlanan Muslera'nın sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle böyle bir karar alındı.

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Adekugbe’yi Aslan kaptı
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