Adekugbe’yi Aslan kaptı

Galatasaray,'nun ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, yaşanan deprem felaketi sonrası, ligden çekilen takımlardan transfer yapabilme hakkınıBeşiktaş'ın da istediği bu futbolcuyu Aslan,Cimbom, 28 yaşındaki oyuncuyuG.Saray, ligden çekilme kararı alan bir diğer Süper Lig temsilcisiLige verilen uzun arada Trabzon maçında sakatlanan Muslera'nın sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle böyle bir karar alındı.