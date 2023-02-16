Adekugbe’yi Aslan kaptı

Sarı-kırmızılılar, Kanadalı oyuncuyu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kaleci Günay’ın transferinden ise vazgeçildi
Galatasaray, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'nun ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, yaşanan deprem felaketi sonrası, ligden çekilen takımlardan transfer yapabilme hakkını Hatay'ın Kanadalı sol beki Sam Adekugbe'denyana kullandı. Beşiktaş'ın da istediği bu futbolcuyu Aslan, satın alma opsiyonuile sezon sonuna kadar kiraladı. Cimbom, 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda almak isterse1.2 milyon Euro ödeyecek. G.Saray, ligden çekilme kararı alan bir diğer Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'nın kalecisi GünayGüvenç'ten ise vazgeçti. Lige verilen uzun arada Trabzon maçında sakatlanan Muslera'nın sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle böyle bir karar alındı.