Adı aslan işi destan

Bu destansı galibiyet, Avrupa basınında manşetleri süsledi



HEM SİFTAH HEM REKOR!

Eintracht Frankfurt maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi golünü penaltıdan Liverpool'a attı. Aynı zamanda bu organizasyonda 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı futbolcu oldu. 15:27'de topu ağlarla buluşturan Osimhen, Galatasaray'ın bu turnuvada bir İngiliz takımına attığı en erken iç saha golünün de sahibi oldu.





Barış Alper YILMAZ!

Galatasaray'a penaltı kazandıran Barış Alper Yılmaz, performansıyla "İyi ki NEOM'a gitmemiş" dedirtti. Dün sahada yer alan hiçbir oyuncu Barış'tan daha fazla ikili mücadele kazanamadı. İşte milli yıldızın dünkü rakamları: İkili mücadele: 10/13, Hava topu: 3/6, Maruz kaldığı faul: 3, Rakip ceza sahasında topla buluşma: 4.

TURPİN YAKACAKTI

FRANSIZ hakem Clement Turpin, 88'de G.Saray aleyhine penaltı verdi. Aslantepe'de ortam buz kesti. Liverpool hücumunda penaltı noktasında Konate ve Singo'nun yaşadığı mücadelede, Singo'nun hareketini topa değil, rakibe olarak yorumlayan Turpin, VAR'daki Jerome Brisard'dan gelen uyarı ile ekran başına gitti ve yanlıştan döndü.



Bu golün getirisi 103 milyon TL

Galatasaray, Liverpool'u yenip 2 milyon 100 bin Euro'luk (yaklaşık 103 milyon TL) galibiyet primini de kasasına koydu.



UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK!

Uğurcan Çakır ligdeki Alanya maçının ardından Liverpool karşısında da kalesini gole kapattı. Milli file bekçisi, 43 kez topla buluştu. 4 kritik pozisyonda golü önledi. Uğurcan 32'de Wirtz'in gelişine vuruşunda ve 49'da Ekitike'nin topukla vuruşunda açıyı çok iyi kapattı.



KRAMP GİRDİ KENARA GELDİ

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Osimhen, 71'de yerini İcardi'ye bıraktı. Ülkesi Nijerya'nın Ruanda maçında sakatlanan futbolcu, Alanya maçında son 10 dakika oyuna girmiş, dün de sahaya fedakârlık yaparak çıkmıştı. Ancak korkulan olmadı, kramp nedeniyle kenara geldiği açıklandı. Beşiktaş derbisi öncesi sorun yok.

SIRADA BODO VAR

Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, gruptaki üçüncü maçını 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt ile İstanbul'da oynayacak. Norveç takımı ile mücadele 19.45'te başlayacak. Bodo dün Tottenham'la 2-2 berabere kaldı. Bu arada sarı-kırmızılıların 5 yediği Frankfurt, Atletico Madrid'e 5-1 mağlup oldu.