Adım adım tarihe geçiyor

Beşiktaş derbisinde sakatlanmasına rağmen Bayern Münih maçında iğneyle sahaya çıkan Mauro İcardi, kazandırdığı penaltıyıvuruşuyla gole çevirdi. Bir yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen İcardi, 38 gole ulaştı veArjantinli süperstar; Hagi'nin zirvede olduğu 'en çok gol atan yabancılar' listesinde ilk 5'e girmeyi başardı.