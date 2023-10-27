Adım adım tarihe geçiyor

İcardi, 38 gole ulaşıp Galatasaray tarihinin en golcü 5. yabancısı oldu
Beşiktaş derbisinde sakatlanmasına rağmen Bayern Münih maçında iğneyle sahaya çıkan Mauro İcardi, kazandırdığı penaltıyı 'Panenka' vuruşuyla gole çevirdi. Bir yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen İcardi, 38 gole ulaştı ve Galatasaray kariyerini 37 golle tamamlamışNonda'yı geçti. Arjantinli süperstar; Hagi'nin zirvede olduğu 'en çok gol atan yabancılar' listesinde ilk 5'e girmeyi başardı. Wesley Sneijder'le arasında7 gol fark kalan İcardi, rakip tanımıyor.