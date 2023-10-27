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Giriş Tarihi: 27.10.2023

Adım adım tarihe geçiyor

Adım adım tarihe geçiyor

İcardi, 38 gole ulaşıp Galatasaray tarihinin en golcü 5. yabancısı oldu

Beşiktaş derbisinde sakatlanmasına rağmen Bayern Münih maçında iğneyle sahaya çıkan Mauro İcardi, kazandırdığı penaltıyı 'Panenka' vuruşuyla gole çevirdi. Bir yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen İcardi, 38 gole ulaştı ve Galatasaray kariyerini 37 golle tamamlamış Nonda'yı geçti. Arjantinli süperstar; Hagi'nin zirvede olduğu 'en çok gol atan yabancılar' listesinde ilk 5'e girmeyi başardı. Wesley Sneijder'le arasında 7 gol fark kalan İcardi, rakip tanımıyor.

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