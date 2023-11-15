Ah Zaniolo vah Tete&Ziyech!

Aston Villa’ya kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun boşluğu dolmadı. Tete ile Ziyech hamleleri şimdilik beklenen katkıyı getirmezken skora etki olarak da Zaniolo bu ikiliyi geçti
Geçen sezonun ortasında Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer edilen Nicolo Zaniolo bu yaz Aston Villa'ya kiralandı. 5 milyonEuro'yu kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeye 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonu yazdırdı. Bu maddenin devreye girmesi için Zaniolo'nun Aston Villa adına maçların yüzde 80'inde en az30 dakika süre almasıgerek. İtalyan yıldız şu ana kadar bu kriterin yüzde 60'ını karşıladı. 8 kez ilk 11'de sahaya çıkan Zaniolo oyuna girdiği 6 maçınsadece 1'inde 30 dakikadanfazla süre aldı.
İNGİLTERE'DE ETKİSİ AZALDI
Aston Villa formasıyla henüz gol atamayan ve asist yapamayan Zaniolo'nun İngiliz ekibindeki geleceği belirsiz. Zaniolo yerineTete ve HakimZiyech'e yatırım yapanGalatasaray da yenitransferlerinden beklediğiverimi henüz alamadı. Zaniolo geçen sezon az forma şansı bulmasına rağmen 5 gol-1 asistlik skor katkısı yaparken, Ziyech-Tete ikilisinden toplam 2 gol-3 asistlik performans geldi.
BURUK KENDİNİ AŞTI!
2022-23 sezonunu şampiyonluk kupası ile kapatan G.Saray, bu yıl aynı dönem baz alındığında geçen sezonun çok önünde. Geçtiğimiz yıl ilk 12 haftada 24 puan toplayıp liderin 5 puan gerisinde kalan G.Saray, Okan Buruk yönetiminde bu sezon puan olarak çok daha başarılı. Aynı periyotta bu yıl 31 puana ulaşan ve liderliği averaj farkı ile F.Bahçe'ye bırakan Cimbom, 2022-23'e göre 7 puan daha fazla topladı