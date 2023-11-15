Ah Zaniolo vah Tete&Ziyech!

Geçen sezonun ortasında Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer edilen Nicolo Zaniolo bu yaz Aston Villa'ya kiralandı.kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeye 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonu yazdırdı. Bu maddenin devreye girmesi için Zaniolo'nun Aston Villa adına maçlarınİtalyan yıldız şu ana kadar bu kriterin yüzde 60'ını karşıladı. 8 kez ilk 11'de sahaya çıkanAston Villa formasıyla henüz gol atamayan ve asist yapamayan Zaniolo'nun İngiliz ekibindeki geleceği belirsiz.Zaniolo geçen sezon az forma şansı bulmasına rağmenskor katkısı yaparken, Ziyech-Tete ikilisinden toplam 2 gol-3 asistlik performans geldi.2022-23 sezonunu şampiyonluk kupası ile kapatan G.Saray, bu yıl aynı dönem baz alındığında geçen sezonun çok önünde. Geçtiğimiz yıl ilk 12 haftada 24 puan toplayıp liderin 5 puan gerisinde kalan G.Saray, Okan Buruk yönetiminde bu sezon puan olarak çok daha başarılı. Aynı periyotta bu yıl 31 puana ulaşan ve liderliği averaj farkı ile F.Bahçe'ye bırakan Cimbom, 2022-23'e göre 7 puan daha fazla topladı