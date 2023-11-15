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Giriş Tarihi: 15.11.2023

Ah Zaniolo vah Tete&Ziyech!

MEHMET ÖZCAN
Ah Zaniolo vah Tete&Ziyech!

Aston Villa’ya kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun boşluğu dolmadı. Tete ile Ziyech hamleleri şimdilik beklenen katkıyı getirmezken skora etki olarak da Zaniolo bu ikiliyi geçti

Geçen sezonun ortasında Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer edilen Nicolo Zaniolo bu yaz Aston Villa'ya kiralandı. 5 milyon Euro'yu kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeye 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonu yazdırdı. Bu maddenin devreye girmesi için Zaniolo'nun Aston Villa adına maçların yüzde 80'inde en az 30 dakika süre alması gerek. İtalyan yıldız şu ana kadar bu kriterin yüzde 60'ını karşıladı. 8 kez ilk 11'de sahaya çıkan Zaniolo oyuna girdiği 6 maçın sadece 1'inde 30 dakikadan fazla süre aldı.

İNGİLTERE'DE ETKİSİ AZALDI
Aston Villa formasıyla henüz gol atamayan ve asist yapamayan Zaniolo'nun İngiliz ekibindeki geleceği belirsiz. Zaniolo yerine Tete ve Hakim Ziyech'e yatırım yapan Galatasaray da yeni transferlerinden beklediği verimi henüz alamadı. Zaniolo geçen sezon az forma şansı bulmasına rağmen 5 gol-1 asistlik skor katkısı yaparken, Ziyech-Tete ikilisinden toplam 2 gol-3 asistlik performans geldi.

BURUK KENDİNİ AŞTI!
2022-23 sezonunu şampiyonluk kupası ile kapatan G.Saray, bu yıl aynı dönem baz alındığında geçen sezonun çok önünde. Geçtiğimiz yıl ilk 12 haftada 24 puan toplayıp liderin 5 puan gerisinde kalan G.Saray, Okan Buruk yönetiminde bu sezon puan olarak çok daha başarılı. Aynı periyotta bu yıl 31 puana ulaşan ve liderliği averaj farkı ile F.Bahçe'ye bırakan Cimbom, 2022-23'e göre 7 puan daha fazla topladı

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Ah Zaniolo vah Tete&Ziyech!
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