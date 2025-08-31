Ahlak dersi verdik!

G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan, F.Bahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun süreciyle ilgili konuştu. Öncelik haklarının kendilerinde olduğunu dile getiren Yazgan, "Benfica, teklifleri öncelikle bize sunmak zorunda. Nitekim dün (cuma günü) Benfica, F.Bahçe'nin teklifini bize iletti ve hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. 5 iş günlük süre, cuma doluyor ve Avrupa listesine yazma süreci geçmiş oluyor. F.Bahçe'nin bundan habersiz bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ettik. Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırı dışında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kimliğin önüne geçer. G.Saray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. G.Saray, Türk futbolunun hamisi, G.Saray Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Rakibimiz bize akılalmaz iftiralarla saldırıyor. G.Saray, onlara bir kez daha doğruyu göstererek ahlak dersi veriyor. G.Saray, Kerem için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız" ifadesini kullandı.

G.SARAY TARAFTARI TEPKİLİ

Bu arada Yazgan'ın açıklamalarına bir grup G.Saray taraftarı büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada, "Dursun Özbek istifa" etiketi Türkiye'de 4 dakika içinde bir numara oldu.



GALİBİYET ÜÇLÜSÜ SİNGO'DAN

Galatasaray'ın galibiyet üçlüsü yeni transfer Wilfried Singo'dan geldi. Mücadelenin 90. dakikasında Osimhen'in yerine oyuna dahil olan ve takımıyla ilk maçına çıkan Fildişi Sahilli savunmacı, maç sonunda taraftarlara galibiyet üçlüsü çektirdi. Eline aldığı dev G.Saray bayrağıyla coşkuyu daha da artırdı.



DEVLER LİGİ'NDE İLK MAÇ FRANKFURT

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılı takım, Devler Arenası'ndaki ilk hafta mücadelesine Almanya'da çıkacak. 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak Galatasaray, ikinci maçında RAMS Park'ta Liverpool'u ağırlayacak. Son hafta ise 28 Ocak 2026'da Manchester City'ye konuk olacak.



İŞTE ASLAN'IN MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül Perşembe 22.00 Frankfurt-G.Saray

30 Eylül Salı 22.00 G.Saray-Liverpool

22 Ekim Çarşamba 19.45 G.Saray-Bodo/Glimt

5 Kasım Çarşamba 23.00 Ajax-G.Saray

25 Kasım Salı 20.45 G.Saray-Union SG

9 Aralık Salı 23.00 Monaco-G.Saray

21 Ocak 2026 20.45 G.Saray-A.Madrid

28 Ocak 2026 23.00 M.City-G.Saray