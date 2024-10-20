Akdeniz’de yıldız kuşağı

İcardi, Antalya'da şov yaptı. Rakip takımın minik taraftarlarının seremonide önünde adeta kuyruk olduğu Arjantinli yıldız, attığı iki golle rakibi tek başına yıktı. 10. dakikada önce kafayla, 52. dakikada ise sol ayağıyla fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla(Hagi-59/ İcardi-51). İcardi ayrıca 13 gol daha atması halinde kulüp tarihinde en çok gol kaydeden yabancı futbolcu olacak (Hagi: 72-Baros: 61-İcardi: 60). Ayrıca ligde ilk maçına çıktığı 2022/23'ten bu yana en fazla kafayla ağları sarsan oyuncu da olmayı başardı (12).OYUNA girdikten 1 dakika sonra golünü atan ancak ofsayta takılan Osimhen, uzatma anlarında ise enfes bir röveşata ile ağları sarstı. Maç sonu İcardi ile kol kola tribünlere üçlü çektiren Osimhen, hocasına 'Çift forvet oynat' mesajı verdi. Nijeryalı yıldız,Hocama armağan ediyorum" diye konuştu.Sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan, maçın 41. dakikasında Güray Vural'ın ayağının burnuna gelmesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular pozisyonun kırmızı kart olduğuna yönelik itirazda bulundu. Hakem Ali Şansalan ise Antalyasporlu futbolcuya sarı kart gösterdi. 47. dakikada ise bu kez ceza sahası içinde ev sahibinde Veysel Sarı, İcardi'yi sırtından çekip düşürdü. Hakem devam ettirdi. İki pozisyon için de VAR'dan uyarı gelmedi.Antalyaspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini sağlama alan Galatasaray, Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi oldu. Geçen yılın son 9 deplasman maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da dış sahadaki 4 müsabakayı da kayıpsız geçti. Deplasmanda 12 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Fenerbahçe'nin rekoruna ortak olan Aslan, dün de 3 puanı alarak Süper Lig rekorunu eline geçirdi.