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Giriş Tarihi: 5.9.2022

Akıllar İcardi’de gözler Seferovic’te

MEHMET ÖZCAN
Akıllar İcardi’de gözler Seferovic’te

Arjantinli golcü için KAP açıklaması yapmaya hazırlanan Galatasaray’da İsviçre asıllı Boşnak futbolcu ise gözden düştü. Okan Buruk’un Gaziantep maçında 30 yaşındaki forveti yedek soyundurması bekleniyor

Galatasaray son transfer bombasını Mauro İcardi ile patlatmaya hazırlanıyor. Bugün-yarın KAP açıklaması yapılacak, İcardi en geç çarşamba günü Miami'den İstanbul'a gelmiş olacak. Arjantinli yıldıza 3 milyon Euro garanti para verecek sarı-kırmızılı kulüp, bu transfere aracılık eden eşi Wanda Nara'ya da 1 milyon Euro menajerlik komisyonu ödeyecek. Fransa'da 8 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki forvetin, kalan ücretini PSG tamamlayacak.

GOMİS SAHAYA İLK 11'DE ÇIKABİLİR
Akılların İcardi'de olduğu Galatasaray'da Gaziantep FK maçında gözler ise Haris Seferovic'e çevrildi. Ligde ilk 4 haftayı boş geçen Seferovic, hafta içi idmanlarda yedek takımla çalıştı. Okan Buruk forvette Gomis'le başlayabilir. Kiralık gelen Seferovic'in 20 maça ulaşması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.

GOL MAKINESİ
İcardi, oynadığı 4 kulüpte toplam 383 maça çıkarken 203 gol atıp, 43 de asist yaptı. Arjantinli yıldız, bu sezon hiç forma giymedi.

SİFTAHI YOK
Haris Seferovic, bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'deki 4 maçına da 11'de başlayıp 323 dakika sahada kaldı. Ancak ağları sarsmayı başaramadı.

G.ANTEP'İ KONUK EDİYOR
GERIDE kalan 4 maçta 7 puan toplamasına rağmen sadece 2 gol atabilen Galatasaray, bugün evinde 10 puanlı Gaziantep FK'yı konuk edecek. İyileşen ve hafta boyunca takımla çalışan Leo Dubois, karşılaşmanın kadrosuna alındı. Ancak Sacha Boey'in performansından memnun olan Okan Buruk, Dubois'i yedek soyunduracak.

BİR GÖRÜŞ
Levent TÜZEMEN
Galatasaray 4-6-0 sistemine dönmeli
Galatasaray gol atamıyor ama rakiplere de pozisyon vermiyor. Gol yollarında ciddi bir üretme problemi var. Trabzon maçındaki gibi kontrolü ele alıp, oyunu rakip sahaya yığarak oynarlarsa Gaziantep karşısında sorun yaşamazlar. Okan Buruk 4 haftadır Seferovic'e gözü kapalı ilk 11'de yer verdi. İsviçreli golcü Ümraniye maçındaki net gol pozisyonu dışında gol yollarında etkili olamadı. Ve gol atmak için de yeterince çaba harcamadı. Okan Buruk'un yerinde olsam Seferovic'i kulübeye çeker, 4-6-0 oyun modeli içerisinde sahte 9 planına geçer, Kerem'i kanattan santrfor bölgesine alırım. Eğer Okan hoca Kerem'in yerini değiştirmek istemiyorsa, Mertens'i santrfor gibi kullanır arkasına da Emre Akbaba'yı monte ederim. Kerem kanatta etkili oynayamıyor, Van Aanholt'tan da destek alamıyor. Kerem ve Van Aanholt hücumda birbirlerini tamamlamıyor. Dubois ilk 11'de başlarsa etkili ortalar yapar, Yunus'un daha verimli oynamasını sağlar.

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Akıllar İcardi’de gözler Seferovic’te
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