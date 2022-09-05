Akıllar İcardi’de gözler Seferovic’te

Galatasaray son transfer bombasını Mauro İcardi ile patlatmaya hazırlanıyor. Bugün-yarın KAP açıklaması yapılacak, İcardi en geç çarşamba günü Miami'den İstanbul'a gelmiş olacak.Fransa'da 8 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki forvetin, kalan ücretini PSG tamamlayacak.Akılların İcardi'de olduğu Galatasaray'da Gaziantep FK maçında gözler ise Haris Seferovic'e çevrildi.Okan Buruk forvette Gomis'le başlayabilir. Kiralık gelen Seferovic'in 20 maça ulaşması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.İcardi, oynadığı 4 kulüpte toplam 383 maça çıkarken 203 gol atıp, 43 de asist yaptı. Arjantinli yıldız, bu sezon hiç forma giymedi.Haris Seferovic, bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'deki 4 maçına da 11'de başlayıp 323 dakika sahada kaldı. Ancak ağları sarsmayı başaramadı.GERIDE kalan 4 maçta 7 puan toplamasına rağmen sadece 2 gol atabilen Galatasaray, bugün evinde 10 puanlı Gaziantep FK'yı konuk edecek. İyileşen ve hafta boyunca takımla çalışan Leo Dubois, karşılaşmanın kadrosuna alındı. Ancak Sacha Boey'in performansından memnun olan Okan Buruk, Dubois'i yedek soyunduracak.Levent TÜZEMENGalatasaray 4-6-0 sistemine dönmeligol atamıyor ama rakiplere de pozisyon vermiyor. Gol yollarında ciddi bir üretme problemi var. Trabzon maçındaki gibi kontrolü ele alıp, oyunu rakip sahaya yığarak oynarlarsa Gaziantep karşısında sorun yaşamazlar. Okan Buruk 4 haftadır Seferovic'e gözü kapalı ilk 11'de yer verdi. İsviçreli golcü Ümraniye maçındaki net gol pozisyonu dışında gol yollarında etkili olamadı.Okan Buruk'un yerinde olsam Seferovic'i kulübeye çeker, 4-6-0 oyun modeli içerisinde sahte 9 planına geçer, Kerem'i kanattan santrfor bölgesine alırım. Eğer Okan hoca Kerem'in yerini değiştirmek istemiyorsa, Mertens'i santrfor gibi kullanır arkasına da Emre Akbaba'yı monte ederim. Kerem kanatta etkili oynayamıyor, Van Aanholt'tan da destek alamıyor.Dubois ilk 11'de başlarsa etkili ortalar yapar, Yunus'un daha verimli oynamasını sağlar.