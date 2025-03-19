Algı peşindeler ama etkisizler!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD'ın (Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği) iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu. Organizasyona yaklaşık 1000 kişi katıldı. 2017'de söylediği "F.Bahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" sözlerini hatırlatan Başkan Özbek, "O yolda yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyon olacaklarını vurgulayan Başkan, şöyle devam etti: "25. şampiyonluğa giderken algı yaratma peşinde koşmalar en üst seviyede. Bunlara hiç aldırmayın. Geçen sene de bunu yaptılar. Hatırlatmak istiyorum ki tarih tekerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar, çıktığımız bu şampiyonluk yolunda hiçbir etkileri olmayacak. Çok zor bir sezonun sonuna geliyoruz. Mücadelemiz aslında saha içinde değil. Saha dışında da çok çetin bir mücadele veriyoruz. Başarıya odaklıyız."

BİZİ ZAYIFLATMIYORLAR

Taraftara da seslenen Özbek, "Hiçbir maçta desteklemenin dışında bizi zayıflatacak en ufak davranışta bulunmadılar. Büyük alkışı hak ediyorlar. Her maç yaklaşık 50 bin kişiye oynuyoruz" diye konuştu.