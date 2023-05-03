Ali bey işine baksın G.Saray’ı konuşmasın

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda kupayı kaldıran tarafın kendileri olacağını söyledi. Bir etkinliğe katılan Özbek,diyerek Beşiktaş maçı sonrasındaki moral bozukluğunu atlattıklarını vurgularken şu ifadelerle camiasına mesaj verdi: "Mücadele ettiğimiz rakiplerimiz bir koalisyon halinde. G.Saray'a çelme takmak için uğraş veriyorlar. Normal aile içinde bir problem yaşayabiliyoruz. Gomis'in bir maçta sakatlığı vardı, çıkmadı. Rakiplerimiz hemen olayı köpürttü. Gomis bizim sembol bir oyuncumuz.Şampiyonluğun en güçlü adayı, Okan hocanın da dediği gibi Galatasaray. Bu tip yol kazaları olabilir. Biz F.Bahçe derbisine büyük bir önem atfetmiyoruz. Normal bir lig maçını oynayacağız."5 maçın 5'ini de kazanıp, lig sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Şampiyon belli, ikinci ve üçüncü kimin olacağı tartışması var. Kulüplerin sorunu ortak.Ali Bey gitti, sonra ben gittim, benden sonra başkası gidecektir.Benim federasyona gitmemdeki sebep, federasyon başkanına neler konuşulduğunu sormak içindi. ""ÇOK para harcıyorsun lafını Ali Bey söylemişti. Herkesin biraz kendi işine bakması lazım. Rakip takımlar, 3 saat toplantı yapıyor ama 2.5 saat Galatasaray'ı konuşuyor.