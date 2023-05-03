Ali bey işine baksın G.Saray’ı konuşmasın

"Mücadele ettiğimiz rakiplerimiz bir koalisyon halinde. Galatasaray'a çelme takmak için uğraş veriyorlar. Şampiyonluğun en güçlü adayıyız." "Ali Bey, 'Çok para harcıyorsun' demişti. Biraz kendi işine bakmalı. Rakip takımlar, 3 saat toplantı yapıyor ama 2.5 saat Galatasaray'ı konuşuyor."
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda kupayı kaldıran tarafın kendileri olacağını söyledi. Bir etkinliğe katılan Özbek, "Bizim tereddütümüzhiç yok. Tamamen şampiyonolma odaklı çalışıyoruz" diyerek Beşiktaş maçı sonrasındaki moral bozukluğunu atlattıklarını vurgularken şu ifadelerle camiasına mesaj verdi: "Mücadele ettiğimiz rakiplerimiz bir koalisyon halinde. G.Saray'a çelme takmak için uğraş veriyorlar. Normal aile içinde bir problem yaşayabiliyoruz. Gomis'in bir maçta sakatlığı vardı, çıkmadı. Rakiplerimiz hemen olayı köpürttü. Gomis bizim sembol bir oyuncumuz.
'DERBİYİ ÖNEMSEMİYORUZ'
Şampiyonluğun en güçlü adayı, Okan hocanın da dediği gibi Galatasaray. Bu tip yol kazaları olabilir. Biz F.Bahçe derbisine büyük bir önem atfetmiyoruz. Normal bir lig maçını oynayacağız. Şampiyonlukdurumu o maça kadar çözülmüşolacak. Fazla da germeyegerek yok ortamı. Bizim çabamız,gerginliği artırmamak."
ŞAMPİYON BELLİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRAYI KİM ALACAK?
"5 maçın 5'ini de kazanıp, lig sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Şampiyon belli, ikinci ve üçüncü kimin olacağı tartışması var. Kulüplerin sorunu ortak. Ne zaman sizfederasyona münferiden giderseniz,bunun yorumu farklılaşıyor. Ali Bey gitti, sonra ben gittim, benden sonra başkası gidecektir. Böyle olunca çözüm zorlaşıyor. Benim federasyona gitmemdeki sebep, federasyon başkanına neler konuşulduğunu sormak içindi. "
SÖYLENENLER BİZİ DAHA KUVVETLİ HALE GETİRİYOR
"ÇOK para harcıyorsun lafını Ali Bey söylemişti. Herkesin biraz kendi işine bakması lazım. Rakip takımlar, 3 saat toplantı yapıyor ama 2.5 saat Galatasaray'ı konuşuyor. Kendi işinize bakın.Bunlar, Galatasaray'ındaha kuvvetli mücadeleetmesini sağlıyor."