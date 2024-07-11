Ali Koç şikayet etti, Özbek ifade verdi

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek,tarihinde yaptığı açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'nün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.G.Saray Başkanı'da, "…Fenerbahçe Başkanı'na bir tavsiyem var. PKK'sı, FETÖ'sü Türkiye'yi bölmeye çalışmıyorlar mı? Yapılan açıklamalar da bölünmeyi, kutuplaştırmayı getirecek açıklamalar değil mi? Onlar bile bölememişken bu ülkeyi sen neden böyle davranıyorsun?" açıklaması yapmıştı.'ta ise "… Google'da ananası, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez" demişti.