Altın çocuklar

Milli Takım, şut ve ceza sahası dışından çekilen şut, kilit pas, başarılı dribbling, hava topu kazanma, başarılı frikik, faul kazanma ile ceza sahası dışından ve duran toptan gol değerlerinde 53 ülke içerisinde üst sıralarda yer aldı. İşte o rakamlar:Oynadığı 4 karşılaşmada rakiplerine 64 şut çekti. Bu değerle ikinci olup sadece Fransa'ya (74) geçildi. Ceza sahası dışından attığı 28 şutla zirveye yerleşti.Toplam 52 kilit pasla ikinciliğe kurulurken ilk sırada Fransa (59) yer aldı. Ayrıca frikiklerdeki başarılı pasla da (48) lider oldu.Çalım meziyetlerinde Türkiye, 58 başarılı dribbling'in sonunda tek başına liderliğe kuruldu.Yüzde 60 kazanma değeriyle mücadele edip yine ilk sırayı kimseye kaptırmadı. 127 yüksek topun 76'sında başarı sağladı.Rakiplerini zorlayan milliler, 53 kez faule maruz kaldı. Kazandığı faullerle yine en üst basamağın sahibi oldu.4 maçta 7 gol kaydeden Kuntz'un ekibi, ceza sahası dışından 3 kez fileleri havalandırarak yine en iyi olarak kayıtlara geçti. Ayrıca duran toptaki 2 golüyle de 12 ülkeyle zirveyi paylaştı.Milli Takım futbolcularını taşıyan uçakla Samsun'dan İstanbul'a dönen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, takıma seslendi: "Önümüzde Kurban Bayramı var. Bize çifte bayram yaşattınız. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu kadro ile Avrupa Şampiyonası'nda daha büyük başarılar elde edeceğiz."Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 4 Ağustos 2022-13 Haziran 2023 tarihleri arasında 125 profesyonel takıma ceza yağdırdı. 128 takım içinde sadeceToplam 49 milyon 717 bin 350 TL fatura çıktı.5 milyon 892 bin 700 TL ile en büyük cezayı ödeyen kulüp olurken onu Beşiktaş (5 milyon 280 bin) takip etti. F.Bahçe ile yolları ayrılan156 bin TL ile ilk sırada yer aldı. Onu Beşiktaş'tan Şenol Güneş 104 bin TL ile izledi. Başkanlar içinde ilk sıra 370 bin TL ile G.Saray'dan'in oldu. 2.'liği 300'er bin TL ile Ali Koç (F.Bahçe) ve Ali Çamlı (Kayseri) paylaştı.Şampiyonlar Ligi,'un da Konferans Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri bugün İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura ile belli olacak. G.Saray ile birlikte 5 takım 'ülke şampiyonları' kulvarından Devler Ligi kurasına dahil olurken, diğer 15 ekip birinci ön elemeden gelecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar'da, Konferans Ligi'nde'da yapılacak.